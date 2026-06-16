Nuovi pneumatici CST CM-S3N e CM-S3N+: più grip e precisione per la tua moto

Grip in curva, stabilità alle alte velocità e comfort di guida: CST presenta i nuovi pneumatici CM-S3N e CM-S3N+

Per chi sta valutando la possibilità di sostituire gli pneumatici della propria moto, CST Tires ha svelato le nuove gomme CM-S3N Ride Migra e CM-S3N+ Ride Migra dedicate a Supersport, Naked, Sport Touring e moto sportive. Si tratta di prodotti sviluppati per unire ispirazione racing, piacere di guida e costanza di rendimento su ogni tipo di asfalto.

Nuovi pneumatici sportivi stradali

I nuovi pneumatici CM-S3N e CM-S3N+ (Ride Migra) si rivolgono a chi cerca una guida dinamica, precisa e coinvolgente, ma non vuole rinunciare alla sicurezza, alla durata e al comfort. Sono pensati per moto sportive e naked come CFMOTO 675SR-R + 675NK + 500SR, QJ MOTOR SRK550S, ZONTES 703R, VOGE RR660S, KOVE 450RR e ZONTES 703R, ma sono adatti anche a tutte le Sport Touring moderne che richiedono precisione di guida, grip e grande durata.

CM-S3N Ride Migra e CM-S3N+ Ride Migra

Le linee aggressive del battistrada richiamano il mondo della competizione. Questi pneumatici sono stati pensati per offrire un comportamento dinamico capace di coniugare aderenza, maneggevolezza e stabilità, tre elementi fondamentali per chi cerca una risposta sempre sincera e progressiva della moto. CM-S3N Ride Migra e CM-S3N+ Ride Migra sono stati sviluppati presso il Centro R&D CST Tires e nascono con l’obiettivo di trasferire sulla strada una parte dell’esperienza maturata nel mondo racing. Lo sviluppo si è incentrato nella ricerca del giusto equilibrio tra prestazione e versatilità. Con CM-S3N e CM-S3N+ (Ride Migra), il produttore propone due soluzioni per chi ama la guida dinamica, ma dalle gomme cerca anche durata, costanza e sicurezza.

CM-S3N Ride Migra e CM-S3N+ Ride Migra

Dal punto di vista tecnico, il nuovo design sportivo del battistrada identico per entrambi i modelli ottimizza il profilo partendo dal disegno del CM-S1 per avvicinarsi nelle forme agli pneumatici da competizione per garantire maneggevolezza e stabilità eccezionali. Le proporzioni ottimizzate di larghezza e densità delle scanalature assicurano invece, un eccellente drenaggio, stabilità e precisione di guida.

Questi pneumatici adottano la tecnologia ''Mono-Wire Winding Technology'': il cavo in acciaio singolo senza giunture, rivestito a spirale e con struttura radiale, garantisce stabilità alle alte velocità e comfort di guida superiore. Su CM-S3N Ride Migra la mescola stradale sul battistrada centrale massimizza la stabilità alle alte velocità e la durata, mentre quella sportiva presente sui bordi dello pneumatico migliora l’aderenza in curva e il controllo in piega.

CM-S3N Ride Migra e CM-S3N+ Ride Migra

Invece, su CM-S3N+ Ride Migra, la mescola sportiva sul battistrada centrale migliora il controllo e la stabilità e prolunga la durata del battistrada, mentre quella racing sui bordi dello pneumatico massimizza l'aderenza in curva.

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