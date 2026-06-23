Hankook Winter i*cept evo 4, più efficienza e comfort: ecco i nuovi pneumatici invernali

Hankook guarda già alla stagione invernale e ha svelato la nuova generazione della sua linea di pneumatici invernali. Arrivano così i nuovi Winter i*cept evo 4 per auto e Winter i*cept evo 4 SUV dedicati ai modelli SUV.

Più efficienza e comfort

Le novità riguardano la resistenza al rotolamento che è stata migliorata e la riduzione del rumore di rotolamento. Oltre a tutto questo, i nuovi pneumatici invernali promettono un aumento del 15% del chilometraggio rispetto al modello precedente.

Hankook Winter i*cept evo 4

La minore resistenza al rotolamento dei nuovi pneumatici invernali Winter i*cept evo 4 è stata resa possibile grazie a una temperatura di vulcanizzazione inferiore e una distribuzione ottimizzata della silice. Migliora così l'efficienza della vettura.

Il rumore di rotolamento è stato notevolmente ridotto grazie a un battistrada completamente riprogettato con tasselli del battistrada tagliati diagonalmente nonché al design rivisitato delle scanalature centrali. In particolare, la geometria del battistrada è stata ulteriormente sviluppata per garantire una maggiore sicurezza sulle carreggiate invernali.

La struttura del profilo ottimizzata va a migliorare il comportamento di frenata sulla neve e contribuisce a una trazione stabile in condizioni avverse. Negli pneumatici invernali, il battistrada gioca un ruolo molto importante, dato che la mescola impiegata è più morbida. Questo consente di aumentare la superficie di contatto tra il battistrada e la strada, riducendo l'usura. Si tratta di un aspetto che Hankook ha sfruttato per aumentare il chilometraggio rispetto alla generazione precedente.

Hankook Winter i*cept evo 4

Le misure disponibili

Il nuovo pneumatico invernale Winter i*cept evo 4 di Hankook sarà disponibile in 93 misure per auto, mentre il Winter i*cept evo 4 SUV sarà commercializzato in 75 misure differenti per coprire un'ampia gamma di modelli di veicoli attualmente in commercio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026