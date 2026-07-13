Le emozioni non si misurano con il cronometro e questo video lo prova

Il video della drag race tra le supercar anni 80 e la Skoda Elroq sarebbe poco emozionante senza un elemento decisamente analogico

Le supercar degli anni 80 conservano intatto il loro fascino magnetico e linee che continuano a far sognare, ma l'evoluzione tecnica ha reso le prestazioni così democratiche che oggi un normale crossover elettrico da famiglia è in grado di metterle in riga in accelerazione pura.

La divisione inglese di Skoda ha orchestrato una drag race che vede una Lamborghini Countach, una Ferrari Testarossa e una Porsche 944 Turbo affrrontare il SUV compatto elettrico Skoda Elroq vRS sul rettilineo di Dunsfold, il tracciato britannico reso celebre dalle sfide generazionali di Top Gear.

Elettronica contro trazione analogica: la prova della pista

Il video mette a nudo i freddi numeri della fisica moderna. La Elroq vRS si lascia alle spalle le vecchie glorie senza apparente sforzo. La differenza reale sul campo, però, non la fa il valore assoluto, ma la facilità di estrazione della performance.

Con la trazione integrale elettrica ti basta affondare il piede destro e lasciare che le linee di codice del software gestiscano lo slittamento delle ruote. E proprio qui sta il punto.

Guarda la Testarossa al momento del via: parte avvolta in una nuvola di fumo, faticando a trovare la necessaria motricità. Sulla carta, la GT di Maranello copre lo scatto da 0 a 100 km/h in circa 5,3 secondi, un decimo in meno rispetto ai 5,4 secondi dichiarati per il crossover elettrico, eppure rimane dietro.

Guidare le storiche - anche quando si tratta di una banalissima sfida sul dritto - significa gestire frizioni pesanti, coordinare i passaggi di marcia con cambi manuali a selettore e, nel caso della Porsche 944, fare i conti con il fisiologico ritardo di risposta dei turbocompressori di vecchia scuola.

Drag race tra le supercar anni 80 e la Skoda Elroq

Oltre lo scatto da fermo: dove risiede l'emozione

Che la tecnologia abbia reso accessibili a chiunque risposte dinamiche un tempo riservate ai titani della finanza degli anni Ottanta è un eccellente traguardo ingegneristico. Tuttavia, l'automobile non si riduce a una retta su un foglio Excel.

Quando entrano in gioco il coinvolgimento sensoriale, la firma acustica di un motore termico pluricilindrico e l'abilità manuale richiesta al pilota per raccordare le curve, le regine del passato continuano a giocare un campionato a parte. Il cronometro misura l'efficacia, non il coinvolgimento.

Del resto, pur essendo poco più di uno spot per la Elroq, la stessa colonna sonora è tenuta in piedi dail canto dei V12, senza i quali questo video non sembrerebbe altro che un videogame ben poco emozionante. Tutti d'accordo?

VEDI ANCHE

Tags