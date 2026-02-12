I videogame di AirConsole e Spotify (e non solo) salgono a bordo di Škoda Enyaq ed Elroq

Škoda trasforma il tempo di ricarica in puro intrattenimento. Con l’aggiornamento dei sistemi infotainment di Enyaq ed Elroq elettriche, i passeggeri trovano a bordo nuovi modi di divertirsi e restare informati: dalla piattaforma di videogame AirConsole, a Škoda Play per notizie e contenuti educativi, fino all’integrazione nativa di Spotify.

Tutte le novità sono incluse nel Media Streaming Package, gratuito per i primi tre anni sui veicoli nuovi. In più, l’app Traffication ora segnala in tempo reale (nei Paesi dove il servizio è già attivo) l’avvicinarsi di mezzi di emergenza, mentre MyŠkoda sfrutta l’AI per pianificare percorsi EV più intelligenti.

Tetris è uno dei 15 videogame di AirConsole sull'infotainment di Skoda Enyaq ed Elroq

AirConsole: videogame direttamente sul display

Come sulle cugine a marchio Volkswagen, grazie ad AirConsole le pause in ricarica diventano meno noiose. La piattaforma propone ora 15 giochi, tra cui un Tetris esclusivo per Škoda. Lo smartphone diventa il controller, mentre il display dell’infotainment e l’impianto audio dell’auto si occupano di immagini e suono.

La modalità supporta sia il single-player sia il multi-player, ma attenzione: si gioca solo a veicolo fermo. Col tempo arriveranno nuovi titoli, ampliando l’offerta ludica. Per accedere a AirConsole servono Škoda ID, un account MyŠkoda attivo e connessione internet sullo smartphone.

Skoda Enyaq ed Elroq: i video del Media Streaming Package

Škoda Play: notizie e contenuti educativi personalizzati

Con Škoda Play l’infotainment si trasforma in un piccolo centro multimediale. L’app aggrega video di Euronews, NASA+, CNN, Reuters, Bloomberg e altri partner, scegliendo i contenuti in base alle preferenze dell’utente e al veicolo. Come i giochi, la visione è consentita solo quando la vettura è parcheggiata, per sicurezza.

Spotify è ora integrato nell'infotanment Skoda - Foto di Ainur Iman su Unsplash

Spotify integrato: musica e podcast senza smartphone

Ora non serve più accoppiare il telefono: Spotify è direttamente integrato nel sistema. Basta fare il login con il proprio account e l’auto si collega via rete dati, permettendo di ascoltare musica e podcast in qualsiasi momento. Tutte le app per lo streaming sono già preinstallate, pronte all’uso subito dopo l’accesso.

Mezzi di soccorso in arrivo? Lo vedi sul display delle Skoda Enyaq ed Elroq grazie a Traffication App

Traffication: più sicurezza con l’avviso di veicoli d’emergenza

L’app Traffication, in collaborazione con HAAS Alert, segnala l’arrivo di mezzi d’emergenza grazie ai dati in tempo reale su posizione e direzione.

Sul display compaiono avvisi chiari con distanza, direzione e animazioni che indicano come formare il corridoio di emergenza. La funzione è già attiva nel Regno Unito e nei Paesi Bassi; presto toccherà alla Repubblica Ceca e al Belgio, dove le Škoda saranno le prime a supportarla.

Skoda Traffication App ti da istruzioni su come creare una corsia per i soccorsi

MyŠkoda: percorsi EV ottimizzati dall’intelligenza artificiale

Infine, MyŠkoda potenzia la pianificazione dei percorsi per le elettriche tramite l’AI. È possibile scegliere soste di ricarica vicino a punti specifici, limitare la ricarica alle stazioni Powerpass o impostare un livello minimo di batteria all’arrivo. Una funzione utile per viaggi lunghi, che combina flessibilità e tranquillità.

Con queste novità, Škoda rende l’esperienza a bordo di Enyaq ed Elroq più divertente, smart e sicura: dallo svago durante la ricarica alla musica senza interruzioni, fino all’assistenza alla guida in tempo reale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/02/2026