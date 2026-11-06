È una Mazda MX-5 l'auto più assurda vista al salone del Tuning di Las Vegas

Se bazzichi nell'ambiente dei motori rotativi, il nome di Rob Dahm non ti suonerà nuovo. Lo YouTuber americano ha abituato il suo pubblico a progetti estremi dedicati al motore Wankel, ma quello presentato allo stand Haltech durante il SEMA Show di Las Vegas va decisamente oltre i confini dell'ordinario. E del sensato.

Un mostro meccanico su base Miata

Prendi una Mazda MX-5 di prima generazione (NA), elimini del tutto il cofano e decidi di piazzare nel vano motore un'architettura che pare un condominio di motori accroccati insieme. La vettura ospita infatti 13 rotori complessivi e ben quattro turbocompressori, una struttura a torre interamente ricavata dal pieno in alluminio che si sviluppa vertiginosamente in altezza fino a raggiungere circa due metri.

Dal punto di vista concettuale, il propulsore unisce 12 rotori in tre bancate da quattro rotori ciascuna a un'ulteriore unità a singolo rotore integrata nella parte inferiore per permettere alla vettura di muoversi. Il risultato visivo è una scultura meccanica imponente, alimentata da una cilindrata complessiva teorica di circa 15,7 litri.

La visibilità? Un optional

Basta guardarla per capire quanto l'installazione sia, in realtà, provocatoria. La struttura verticale e le tubazioni sovrastano completamente la linea del parabrezza, oscurando quasi del tutto la visuale anteriore del pilota.

Durante le prime prove di movimento effettuate nel piazzale, lo stesso Dahm ha notato con un pizzico di ironia come gli ingombranti componenti del sistema di alimentazione e i filtri carburante rappresentino il principale ostacolo per la vista di chi sta al volante. Per non parlare dei problemi di stabilità con un baricentro così alto e avanzato. O di robustezza, con quel turbo là in cima che ondeggia a ogni curva.

Il fascino dell'esagerazione in stile SEMA

Non si tratta chiaramente di un'automobile pensata per essere guidata davvero (seppur sui muova) né per la produzione in serie, ma dell'ennesima dimostrazione di come la kermesse di Las Vegas rimanga il palcoscenico ideale per le provocazioni ingegneristiche più stravaganti.

Tra soluzioni tecniche estreme e pura esibizione, la Miata a 13 rotori si guadagna senza dubbio il titolo di una delle attrazioni più eccentriche e fotografate dell'intera manifestazione.

VEDI ANCHE

Tags