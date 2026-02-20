Test F1 Bahrain-2 2026, day-2: Antonelli ancora davanti, Ferrari sorprende per l'ala mobile

Sta diventando un elemento ricorrente dei test F1 in Bahrain: seppur per pochi millesimi, il miglior tempo di giornata continua a essere firmato da un pilota della Mercedes. Nella sessione odierna, il day-2 della seconda tornata di prove invernali, che è anche il penultimo prima del GP d'Australia, è stato Andrea Kimi Antonelli a chiudere al comando della classifica, precedendo di 58 millesimi la McLaren di Oscar Piastri.

Ride onboard with Kimi Antonelli as he set the fastest lap time on Thursday ⏱️#F1#F1Testing@MercedesAMGF1pic.twitter.com/qJbpt2aprm — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Alle spalle dei due team motorizzati Mercedes, che sembrano confermare una buona competitività sul giro secco, si collocano Red Bull Racing e Ferrari, con Max Verstappen e Lewis Hamilton a ridosso delle prime posizioni.

Ferrari, la novità sull'ala posteriore è uno shock!

La giornata è stata fortemente condizionata dall’attenzione del paddock rivolta alla Ferrari SF-26, al centro delle discussioni per la nuova ala posteriore a geometria variabile: gli ingegneri del Cavallino hanno infatti escogitato (come si vede dal video sotto con la comparazione tra la nuova e la vecchia soluzione) un flap mobile posteriore che, anziché ruotare di circa 90 gradi come da tradizione, gira di oltre 180° con l'obiettivo di far stallare tutto l'alettone per guadagnare ancora più velocità in rettilineo.

The innovation never stops in F1



Contrast and compare @ScuderiaFerrari's different rear wing systems 👀#F1#F1Testingpic.twitter.com/kd6HRINJFA — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Dal punto di vista operativo, però, la giornata di Lewis Hamilton è stata disturbata da qualche problema tecnico di troppo: l'inglese ha completato solo 78 giri, un dato nettamente inferiore rispetto ai 139 passaggi di Verstappen, che come lui ha potuto guidare per l’intera giornata tra mattina e pomeriggio.

Una differenza di chilometraggio che riflette approcci diversi al programma di lavoro, ma che rende ancora difficile una valutazione definitiva sul passo gara dei top team, finora apparsi impegnati in un campionato a parte rispetto al resto dello schieramento.

Difficoltà nelle retrovie: Aston Martin e Cadillac in affanno

Se al vertice la situazione appare relativamente stabile, nelle retrovie non mancano le criticità. Aston Martin e Cadillac continuano a mostrare problemi sia sul piano dell’affidabilità sia su quello delle prestazioni pure.

Il fattore tempo rischia di diventare decisivo: le giornate a disposizione prima del debutto stagionale di Melbourne sono sempre meno, e la possibilità di correggere difetti strutturali si riduce rapidamente.

Audi ancora distante

Qualche segnale leggermente più incoraggiante arriva invece dall'Audi, che sembra aver compiuto piccoli passi avanti rispetto alle prime uscite. Il gap dal gruppo di centro classifica, tuttavia, resta significativo, con il quinto posto nel Mondiale Costruttori che appare al momento un obiettivo difficile da raggiungere senza un deciso salto prestazionale.

Test F1 Bahrain-2: la classifica del day-2

Di seguito la tabella con la classifica dei tempi, le gomme e i giri percorsi nella penultima giornata di test precampionato, di scena sulla pista di Sakhir:

Pos Pilota Team Tempo Distacco Gomme Giri 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.803 – C3 79 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:32.861 +0.058 C3 86 3 Max Verstappen Red Bull-RBPT Ford 1:33.162 +0.359 C3 139 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.408 +0.605 C3 78 5 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.453 +0.650 C4 72 6 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.818 +1.015 C5 120 7 Nico Hulkenberg Audi 1:33.987 +1.184 C4 73 8 George Russell Mercedes 1:34.111 +1.308 C3 77 9 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:34.201 +1.398 C4 58 10 Liam Lawson Racing Bulls-RBPT Ford 1:34.532 +1.729 C4 106 11 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:34.555 +1.752 C5 117 12 Gabriel Bortoleto Audi 1:35.263 +2.460 P 29 13 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:35.279 +2.476 P 69 14 Sergio Perez Cadillac-Ferrari 1:35.369 +2.566 C5 50 15 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1:37.472 +4.669 C3 68 16 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:40.193 +7.390 C1 58

Programma: il 20 febbraio l'ultimo giorno di prove

La Formula 1 tornerà in pista ancora per un'ultima volta prima dell'attesissimo esordio stagionale di Melbourne, in cui finalmente sarà possibile trarre un primo bilancio dei rapporti di forza: l'appuntamento è per domani, venerdì 20 febbraio, con la terza e ultima giornata di questa tornata di test. Il programma è invece sempre lo stesso: sessione mattutina dalle 8.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 13.00 alle 17.00 italiane, separate dall’ora di pausa pranzo. Le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky per gli abbonati ma anche gratuitamente su YouTube.

