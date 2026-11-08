F1 GP San Paolo 2026, le pagelle di Interlagos

LE PAGELLE DEL GP DI SAN PAOLO DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP di San Paolo disputato sul circuito brasiliano di Interlagos. Norris: gara da campione! Verstappen super rimonta; Hadjar, che talento! Russell e Antonelli imperfetti, Leclerc e Hamilton fanno quel che possono. Bravi Lawson, Hulkenberg e Alonso. Tutte le valutazioni della gara messicana le trovate qui sotto!

Lando Norris - Voto 9,5

Il campione del mondo sono ancora io, almeno per qualche altra gara, sembra voler ricordare Norris con questo weekend: pole e vittoria: Sbaglia solo la partenza, ma poi rimedia benissimo.

Max Verstappen - Voto 9

Scattava penultimo e dopo un giro era già a metà gruppo. Poi sorpassi su sorpassi, ottime scelte sui pit-stop, un pizzico di sfortuna che non gli permette di lottare con Norris, oggi troppo forte.

Isack Hadjar - Voto 9

Una delle migliori gare della sua giovane carriera: sempre in zona podio, a tratti veloce come Max, gli ha lasciato la posizione e poi si è difeso bene da Antonelli. Un terzo posto meritato!

George Russell - Voto 5,5

Dopo la P2 in qualifica scatta settimo e rimonta fino alla terza piazza. Poi, dopo il primo pit-stop si gira in uscita e riparte dalla ottava posizione. Alla fine, grazie anche alla scuderia, è P4.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 5,5

Una partenza e un primo stint da campione, poi nel secondo qualcosa non va sull'auto: si gira, va lungo, scivola in P4. Sfiora il podio ma poi pioggia e pit-stop cambiano le carte in tavola.

Oscar Piastri - Voto 6,5

Se paragoniamo la sua gara a quella di Norris non dovremmo avere pietà, ma scattava dietro, non ha commesso grossi errori, rimontando con pazienza fino alla P6, meglio oggi non poteva.

Charles Leclerc - Voto 6,5 A inizio gara non aveva passo, scattando dalla 14° posizione ha faticato tantissimo, poi però ha trovato il suo ritmo allungando lo stint centrale e rimontando fino al sorpasso finale su Lawson.

Liam Lawson - Voto 8

Deliver-Man anche oggi è a ridosso dei migliori e anche davanti a Hamilton. Solo nel finale perde il duello con Leclerc, ma non può recriminarsi nulla, Splendida gara e al via persino P2.

Lewis Hamilton - Voto 6

Scattava 21° e il super primo giro non può non pesare sul suo giudizio, in positivo, così come il ritmo di alcune fasi di gara. Negativa invece è stata la strategia, condita da qualche errorino.

Nico Hulkenberg - Voto 7,5

L'Audi non è ancora un'auto di prima fascia, ma lui lotta con chiunque, sportella e la porta in una top ten su quella che, senza alcuna ombra di dubbio, è la pista dove si esprime meglio. I VOTI DEGLI ALTRI Arvid Lindblad - Voto 7 Bella rimonta dalla 18° alla 11° posizione, sfiora la top ten per tutto il giorno senza coglierla. Fernando Alonso - Voto 7,5 P12. Un leone che lotta ovunque con chiunque, si toglie anche lo sfizio di superaer Hamilton. Franco Colapinto - Voto 6,5 Sta crescendo, parte P13 e arriva P13 ma in mezzo sfiora anche la top 10. Aggressivo in difesa. Pierre Gasly - Voto 6 Perde la sfida con il compagno dopo un lungo alternarsi di posizioni, non una prova da buttare. Alex Albon - Voto 6 Con il bagnato si trova a suo agio, senza i 5'' di penalità sarebbe finito più avanti in classifica. Gabriel Bortoleto - Voto 6 Non inquadrato dalle telecamere, scattava 19° ed è arrivato 16° con una bella metà gara finale. Oliver Bearman - Voto 5 Resta nella top ten fino al primo pit-stop, poi sprofonda e non riesce a rimontare: da P6 a P17 Sergio Perez - Voto 6 Scattava ultimo, si toglie la soddisfazione di finire davanti a Sainz e Camara. Passo in avanti. Carlos Sainz - Voto 5 Il più spento di oggi, scattava 12° ed è giunto 18° tra piccoli errori e strategia che non è andata. Rafael Camara - Voto 6 Arriva ultimo, sì, ma cosa deve fare? Era la prima gara in F1 ed è stato un GP caotico. Bravo. Lance Stroll - Voto 6 Stava facendo una gara discreta, lontano dal fondo, poi l'ennesimo ritiro per problemi tecnici. Valtteri Bottas - Voto SV Non riesce neanchea a fare il giro di allineamento, torna ai box e si ritira prima della partenza.

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