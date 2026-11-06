F1 Interlagos, FP1: Norris svetta nelle libere 1, poi Antonelli e Verstappen. Hamilton 4°

GP Brasile 2026, Interlagos: Norris porta in alto la McLaren aggiornata in FP1 e si impone su Antonelli e Verstappen, Hamilton 4°

Il primo contatto con l'asfalto dell'Autodromo José Carlos Pace incorona la McLaren nel segno di Lando Norris. Nella prima sessione di prove libere del GP di San Paolo del Brasile 2026 di F1, il pilota inglese fa segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull'1:11.717, beneficiando dei riscontri positivi forniti dal debutto di un'ala anteriore totalmente riprogettata.

A parità di mescola Soft, Norris precede di 82 millesimi il fresco campione del mondo Andrea Kimi Antonelli, che inizia comunque con il giusto piglio il primo weekend da quando ha la certezza di essere il vincitore del campionato.

Verstappen 3°, arriva la penalità per Russell

Turno complicato in casa Red Bull per Max Verstappen. Nonostante il terzo tempo a due decimi dalla vetta, l'olandese ha lamentato via radio prolungati disservizi nelle cambiate di marcia e un progressivo indurimento dello sterzo. Alle sue spalle si è posizionata la Ferrari di Lewis Hamilton, quarto a 324 millesimi dal battistrada, seguito da George Russell.

Per il britannico della Mercedes si preannuncia tuttavia una gara in salita: la sostituzione del motore a combustione interna costerà a Russell cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza di domenica, per quanto la pista di Interlagos sia considerata storicamente un circuito perfetto per le rimonte.

Brilla Minì con l'Alpine, stop per la Ferrari di Leclerc

La sessione ha visto una massiccia presenza di giovani piloti a comporre lo schieramento delle FP1. Tra le prestazioni di maggior rilievo spicca il settimo tempo dell'italiano Gabriele Minì, capace di mettere la propria Alpine davanti a quella del titolare Franco Colapinto, nono al traguardo.

11° rilievo cronometrico per Leonardo Fornaroli a bordo della McLaren. Mattinata amara invece per Dino Beganovic sulla SF-26 di Charles Leclerc: dopo aver completato pochi passaggi con mescola Hard e aver trascorso gran parte del turno ai box, lo svedese è stato subito richiamato al garage al primo giro d'uscita con le Soft a causa di un inconveniente tecnico.

Il programma del GP a San Paolo del Brasile: alle 20.00 le FP2

Il programma del GP di San Paolo del Brasile 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con la pista e soprattutto ai titolari che non hanno girato nelle prime prove - tra cui anche Charles Leclerc e Oscar Piastri - di percorrere i primi km del weekend. L'appuntamento è alle 20.00 della serata italiana, con ancora un'altra ora di prove che si preannuncia decisamente interessante.

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