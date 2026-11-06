F1 GP Brasile 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Città del Messico

Terzo atto consecutivo per la tripletta di gare americane: la Formula 1 non conosce sosta e fa tappa a San Paolo per il GP del Brasile, 20esima prova del Mondiale 2026. Si arriva a Interlagos con l'atmosfera delle grandi occasioni, ma con i giochi per il titolo oramai chiusi dopo l'epilogo finale di Città del Messico: il pubblico paulista si prepara a riabbracciare la griglia con il titolo Costruttori ancora in palio - alla Mercedes manca ancora l'aritmetica, anche se non ci sono più grandi dubbi - su una pista come l'Autodromo José Carlos Pace che è da sempre una delle più apprezzate del calendario sia per i piloti sia per gli appassionati.

Kimi Antonelli corre da campione del mondo

Il podio conquistato all'Autodromo Hermanos Rodriguez ha incoronato Andrea Kimi Antonelli come il più giovane campione del mondo della storia della Formula 1 a soli 20 anni, riportando il titolo piloti in Italia a 73 anni di distanza dalle gesta di Alberto Ascari. Liberatosi della pressione del match point, il bolognese si presenta in Brasile senza più la necessità di fare calcoli, pronto a spingere al massimo per aiutare la Mercedes a raccogliere il titolo Costruttori e godersi i suoi primi chilometri da neoiridato.

Max Verstappen vuole il bis, duello aperto per il 2° posto

Nonostante il Mondiale sia assegnato, la fame di Max Verstappen non si è affatto placata. Il successo in Messico - il terzo nelle ultime quattro uscite - ha confermato che la Red Bull spinta dagli aggiornamenti di Baku è tornata l'auto di riferimento del momento. L'olandese punta a fare la voce grossa anche a San Paolo per consolidare il secondo posto nella classifica piloti, insidiato da vicino dai ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc, oltre che da un George Russell che è però in netta fase calante ed è obbligato a risollevare la testa in vista della sfida interna al box Mercedes nel campionato 2027.

Ferrari: dimenticare le scintille messicane

In casa Ferrari c'è voglia di riscatto immediato. Il weekend di Città del Messico ha lasciato un sapore agrodolce: l'efficienza della SF-26 è confermata, ma la lotta interna al via tra Hamilton e Leclerc con relativa penalità al monegasco e le successive polemiche - continuate anche nei giorni successivi con le accuse di Lewis all'indirizzo del compagno di box - hanno compromesso ancora di più il clima all'interno del garage di Maranello. A Interlagos, tracciato che in passato ha regalato battaglie leggendarie alla Rossa, l'obiettivo del Cavallino è tradurre la velocità velocemente ritrovata in un successo scacciapensieri.

Link utili - GP Brasile 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Brasile 2026.

La Formula 1 prosegue con la tripletta americana e, quindi, continuano gli orari tv particolarmente favorevoli per gli appassionati europei, che potranno godersi le macchine in pista in prima serata (o quasi). Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di San Paolo del Brasile.

Venerdì 6 novembre

Prove libere 1 : 16.30 – 17.30

: 16.30 – 17.30 Prove libere 2: 20.00 – 21.00

Sabato 7 novembre

Prove libere 3 : 15.30 – 16.30

: 15.30 – 16.30 Qualifiche: 19.00 – 20.00

Domenica 8 novembre

Gara: 18.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibili in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - sul canale gratuito TV8, ma soltanto in differita, qualche ora dopo l'inizio effettivo della sessione:

Qualifiche : sabato 7 novembre, differita ore 21.30

: sabato 7 novembre, differita ore 21.30 Gara: domenica 8 novembre, differita ore 21.30

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

L'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos è uno dei tracciati storici più iconici ed esigenti del calendario,caratterizzato da un senso di marcia antiorario e da continui saliscendi che regalano spesso emozioni e spettacolo. Il circuito si apre con il celebre ''S do Senna'',uno dei punti di sorpasso migliori dell'intero Mondiale, che porta i piloti a staccare in discesa dopo il rettilineo d'arrivo,per poi tuffarsi in un secondo settore guidato,molto lento e tecnico,in cui serve grande trazione.La combinazione tra l'alta probabilità di meteo variabile,la carreggiata che invita al duello e la risalita a tutto gas verso il traguardo rende da sempre la pista brasiliana garanzia di gare show che rendono impossibile fare pronostici.

Lunghezza : 4.309 metri

: 4.309 metri Curve : 15

: 15 Giri : 71

: 71 Record della pista: 1:10.540 (Valtteri Bottas, Mercedes - 2018)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di San Paolo del Brasile, secondo Google Meteo.

Venerdì 6 novembre - Nuvoloso, temperatura 19-23°C, precipitazioni 20%, umidità 81%

- Nuvoloso, temperatura 19-23°C, precipitazioni 20%, umidità 81% Sabato 7 novembre - Temporali sparsi, temperatura 17-29°C, precipitazioni 75%, umidità 73%

- Temporali sparsi, temperatura 17-29°C, precipitazioni 75%, umidità 73% Domenica 8 novembre - Nuvoloso, temperatura 13-17°C, precipitazioni 15%, umidità 89%

VEDI ANCHE

Tags