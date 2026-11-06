GP Brasile 2026, Interlagos: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per il 20esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la terza tappa del terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Interlagos per il GP del Brasile. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo José Carlos Pace.
Risultati GP Brasile 2026
GP Brasile 2026, ordine di arrivo
Domenica 8 novembre, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della gar
GP Brasile 2026, griglia di partenza
GP Brasisle 2026, risultati qualifiche
Sabato 7 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Brasile 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 7 novembre, ore 15.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Brasile 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 6 novembre, ore 20.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Brasile 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 6 novembre, ore 16.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1
GP Messico 2026, gli orari TV
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