F1 2026

GP Brasile 2026, Interlagos: risultati prove libere

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39 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Interlagos

Risultati e classifiche del GP Brasile 2026 sul circuito di Interlagos: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
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La Formula 1 torna in pista per il 20esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la terza tappa del terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Interlagos per il GP del Brasile. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo José Carlos Pace.

Risultati GP Brasile 2026

GP Brasile 2026, ordine di arrivo

Domenica 8 novembre, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della gar

GP Brasile 2026, griglia di partenza

GP Brasisle 2026, risultati qualifiche

Sabato 7 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Brasile 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 7 novembre, ore 15.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Brasile 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 6 novembre, ore 20.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Brasile 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 6 novembre, ore 16.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1

GP Messico 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di San Paolo del Brasile dove si disputa il round 20 della stagione 2026 di Formula 1

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