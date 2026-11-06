GP Brasile 2026, Interlagos: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP Brasile 2026 sul circuito di Interlagos: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per il 20esimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la terza tappa del terzetto di gare americane consecutive: la pista permanente di Interlagos per il GP del Brasile. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo José Carlos Pace.

Risultati GP Brasile 2026

Domenica 8 novembre, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della gar

Sabato 7 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 7 novembre, ore 15.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 6 novembre, ore 20.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 6 novembre, ore 16.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

*Pilota di riserva schierato solo nelle prove libere 1

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di San Paolo del Brasile dove si disputa il round 20 della stagione 2026 di Formula 1

VEDI ANCHE

Tags