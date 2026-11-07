F1 Interlagos, qualifiche: Norris centra la pole sotto il diluvio, Antonelli 2°, Ferrari indietro

La pazienza del pubblico di San Paolo del Brasile è stata ripagata da uno spettacolo d'altri tempi. Dopo un'attesa di quasi un'ora e mezza dovuta alle avverse condizioni meteo all'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026 di F1 si sono svolte interamente sotto la pioggia battente, costringendo i piloti all'utilizzo delle coperture Full Wet.

In un turno ad alto tasso di adrenalina e ricco di insidie per via dell'asfalto a tratti allagato, Lando Norris ha conquistato la pole position con il tempo di 1:27.470 siglato nelle battute iniziali della Q3, un istante prima che il peggioramento delle condizioni meteo rendesse impossibile ogni ulteriore miglioramento.

Russell 2° ma arretrato, Antonelli promosso in prima fila

Sessione amara per George Russell, autore del secondo rilievo cronometrico ma costretto a masticare amaro. Il britannico stava migliorando il proprio parziale prima che il muretto Mercedes gli suggerisse di alzare il piede per prendere spazio nei confronti della Williams di Alexander Albon, vedendosi poi sbarrata la strada dal repentino peggioramento della pista. A causa delle cinque posizioni di penalità rimediate per la sostituzione del motore endotermico, Russell scivola peraltro in settima piazza, promovendo Andrea Kimi Antonelli al secondo posto in prima fila.

Stessa sorte per Charles Leclerc: quarto al termine del turno, il monegasco della Scuderia Ferrari scatta 14° sulla griglia di partenza per aver a sua volta cambiato il motore.

Sorpresa Lawson e Hulkenberg, Hamilton e Verstappen in fondo

La griglia di partenza si presenta ampiamente stravolta: la seconda fila vedrà al via le sorprendenti monoposto di Liam Lawson e Nico Hulkenberg, seguite in terza fila da Isack Hadjar e Oliver Bearman. Quarta fila per Fernando Alonso - per la prima volta in Q3 in questa stagione disgraziata - affiancato da Russell, con la top-10 chiusa da Alexander Albon e un Oscar Piastri eliminato nella Q2 ma poi promosso avanti per le penalità dei rivali.

Nessuna sorpresa per gli altri grandi protagonisti del Mondiale, che hanno approfittato del meteo ballerino, previsto anche per la gara di domenica, per sostituire la power unit completa e partire dal fondo: Lewis Hamilton e Max Verstappen partiranno dalla 20esima e 21esima casella in coda al gruppo, precedendo solo Sergio Perez, ultimo. L'inglese batte tuttavia l'olandese in griglia unicamente per aver fatto registrare un tempo in Q2, fase in cui il pilota Red Bull ha invece preferito non rischiare danni alla macchina rinunciando a scendere in pista.

Il programma del GP del Brasile: domenica alle 18 la gara

Il programma del GP di San Paolo del Brasile 2026 di F1 prosegue con la gara numero 20 della stagione, in programma nel tardo pomeriggio, dalle 18.00 italiane, di domenica 8 novembre: sarà una corsa emozionante e combattuta, per via dei big chiamati a recuperare dal fondo della griglia ma anche per il meteo, che si preannuncia ancora ballerino.

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