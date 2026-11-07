F1 Interlagos, FP3: Verstappen 1°, pioggia di penalità in griglia (anche per le Ferrari)

GP Brasile 2026, Interlagos: Verstappen precede Antonelli e Norris, ma partirà dal fondo. Penalità anche per Hamilton e Leclerc

L'Autodromo José Carlos Pace incorona un terzo leader differente nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo 2026 di F1. Max Verstappen ha fermato i cronometri sull'1:11.622 al termine di un turno reso complesso dalle elevate temperature dell'asfalto, che hanno visto le prestazioni alzarsi di quasi nove decimi rispetto ai rilievi del venerdì pomeriggio.

Il primato del pilota della Red Bull rappresenta tuttavia una soddisfazione a metà: la scuderia di Milton Keynes ha infatti deciso la sostituzione integrale della power unit sulla monoposto numero 3, condannando l'olandese a scattare dal fondo dello schieramento nella gara di domenica.

Antonelli 2° a un soffio dal vertice, problemi per la Ferrari di Hamilton

Alle spalle del battistrada si conferma competitivo il neo-campione del mondo Andrea Kimi Antonelli, staccato di appena 25 millesimi a parità di mescola morbida nuova. Segue al terzo posto la McLaren di Lando Norris, distante poco più di un decimo e in chiara ripresa dopo un periodo avaro di soddisfazioni. Quarta piazza per la seconda Mercedes di George Russell, che precede la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Oscar Piastri.

Mattinata drammatica sul fronte tecnico per Lewis Hamilton: il britannico della Scuderia Ferrari ha completato soltanto sette passaggi prima di dover parcheggiare la macchina in garage a causa di una vistosa fumata proveniente dal motore.

Hamilton returns to the pits after reporting smoke in the cockpit Looks like Lewis' FP3 is over with around 25 mins of the session to run #F1 #BrazilGP https://t.co/9OrFHR6KzB — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Pioggia di sanzioni sulla griglia: penalizzati Leclerc, Hamilton, Russell e Verstappen

L'esito delle prove libere prefigura una griglia di partenza ampiamente stravolta dalle penalità. Entrambe le SF-26 hanno subito la sostituzione del motore endotermico, fatto che comporterà dieci posizioni di arretramento in griglia per Charles Leclerc. Diversa è invece la sanzione per Lewis Hamilton che, dopo le ulteriori verifiche sull'entità dei danni patiti dall'inglese in FP3, ha dovuto sostituire l'intera power unit, prendendosi altre posizioni di arretramento in griglia che lo faranno scattare dal fondo.

Sanzioni che si sommano a quella per Max Verstappen e alle cinque posizioni di penalità già comminate alla Mercedes di George Russell. Tornando alle posizioni delle FP3, brilla Arvid Lindblad, settimo e primo dei piloti del gruppo di mezzo davanti al compagno di squadra in Racing BullsLiam Lawson, alla Red Bull di Isack Hadjar e all'Audi del beniamino di casa Gabriel Bortoleto.

Il programma del GP del Brasile: alle 19 la lotta per la pole

Il programma del GP di San Paolo del Brasile 2026 di F1 prosegue con le qualifiche numero 20 della stagione, in programma nel tardo pomeriggio, dalle 19.00 italiane, per decidere la griglia di partenza del GP di domenica.

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