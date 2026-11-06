F1 Interlagos, FP2: Kimi Antonelli domina su Norris e Verstappen, la Ferrari soffre

Chi ipotizzava un calo di tensione da parte di Andrea Kimi Antonelli dopo la conquista matematica del titolo Piloti in Messico è stato smentito dai fatti. Nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo del Brasile 2026 di F1, il 20enne emiliano ha conquistato la prima posizione della tabella tempi firmando un eccellente 1:10.763. Sul tracciato di Interlagos, il talento della Mercedes ha inflitto un distacco netto a tutti i rivali, rifilando oltre due decimi e mezzo a Lando Norris, secondo a 253 millesimi, di misura davanti a Max Verstappen e George Russell.

Venerdì amaro per le Ferrari, Leclerc e Hamilton sono lontani

Pomeriggio decisamente opaco per la Scuderia Ferrari, che chiude con le due macchine soltanto in sesta e settima posizione, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc alle spalle anche della McLaren di Oscar Piastri, 5°. Il giro veloce di Leclerc è stato parzialmente inficiato da un'incomprensione lungo il rettifilo d'arrivo con il debuttante della Haas, Rafael Camara, che ha spinto il monegasco oltre la sede stradale facendogli perdere circa due decimi.

Here's a look at that Leclerc/Camara moment 🫣 #F1 #BrazilGP https://t.co/4Vuo3Iueis — Formula 1 (@F1) November 6, 2026

Difficoltà prestazionali ma anche tecniche: Hamilton ha infatti evidenziato croniche difficoltà nel portare le gomme Medium nella corretta finestra d'esercizio, mentre Leclerc ha lamentato anomalie nella ripartizione della frenata al retrotreno prima di segnalare via radio presunte incertezze nel rendimento della power unit.

Nico Hulkenberg resta a zero

I rilievi cronometrici vedono così le due rosse distanziate rispettivamente di 450 e 720 millesimi dalla prestazione di Antonelli. La top-10 del turno si è completata con l'ottavo tempo di Gabriel Bortoleto sull'Audi, seguito dalla Red Bull di Isack Hadjar e dalla Haas di Oliver Bearman. Giornata del tutto da dimenticare infine per Nico Hulkenberg: il pilota tedesco è rimasto fermo ai box a causa dei guasti tecnici emersi già nel corso delle FP1, quando la sua Audi era stata condotta in pista dal debuttante Freddie Slater, costretto a parcheggiare in pista dopo soli sei giri.

Il programma del GP del Brasile: le qualifiche alle 19 di sabato

Il programma del GP di San Paolo del Brasile 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che sicuramente saranno utili soprattutto alla Ferrari per ritrovare un po' di competitività cambiando alcune impostazioni di assetto. L'appuntamento è alle 15.30 di sabato 7 novembre, con le qualifiche numero 20 della stagione invece in programma nel tardo pomeriggio, dalle 19.00.

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