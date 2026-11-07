Il GP del Brasile resta in Formula 1: ufficiale il rinnovo con Interlagos fino al 2035

La Formula 1 e gli organizzatori del Gran Premio di San Paolo del Brasile hanno formalizzato il prolungamento del contratto che legherà il Mondiale all'Autodromo José Carlos Pace fino almeno alla stagione 2035. L'estensione di contratto garantisce la permanenza nel calendario iridato di uno degli appuntamenti più iconici del motorsport globale, presente nel panorama della massima serie da oltre mezzo secolo.

Un circuito ricco di storia tra titoli mondiali e campioni di casa

Dedicato alla memoria del vincitore dell'edizione 1975, il tracciato paulista di 4.309 metri e 15 curve ha fatto da teatro alle affermazioni di cinque piloti di casa - guidati dal leggendario Ayrton Senna - e ha visto assegnare ben sei titoli mondiali piloti, compresi i primi allori conquistati in carriera da Fernando Alonso e Lewis Hamilton. La tradizione motoristica del Paese continua ad alimentarsi anche nel presente, come testimoniato dalla partecipazione attiva nel weekend dei due talenti locali Gabriel Bortoleto e Rafael Camara.

Crescita del pubblico, impatto economico e stabilità televisiva

I dati confermano la rilevanza strategica dell'evento per la Formula 1, forte di un bacino d'utenza nazionale di 75.8 milioni di appassionati e di una presenza di pubblico in costante aumento, culminata con le oltre 303 mila presenze registrate nell'edizione 2025. L'impatto economico generato sul territorio di San Paolo ha raggiunto un valore record pari a 2,3 miliardi di Reais, supportato dagli investimenti infrastrutturali promossi dal sindaco Ricardo Nunes e dalla copertura televisiva garantita fino al 2028 dall'accordo con l'emittente tv Globo.

La soddisfazione di Stefano Domenicali

“Il Brasile è una parte importante della storia della F1 e del nostro futuro - dice il presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali - e sono lieto che questo rinnovo ci permetta di continuare a correre a San Paolo fino al 2035. La passione dei nostri tifosi brasiliani è straordinaria, e ogni volta che torniamo a Interlagos percepiamo la loro energia sulle tribune e nella città di San Paolo. Il Brasile ha dato i natali a ben 33 piloti di Formula 1, tra cui Gabriel Bortoleto e Rafael Camara, che questo fine settimana correranno davanti al pubblico di casa, aggiungendo così un altro capitolo ai tanti momenti di gara indimenticabili già vissuti a San Paolo. Il successo costante e l’entusiasmo che circondano l’evento dimostrano perché occupi un posto così speciale nel nostro calendario, e questo accordo sottolinea il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Brasile”.

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