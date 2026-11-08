F1 Interlagos, gara: Norris domina su Verstappen e Hadjar, Mercedes campione Costruttori

Una corsa folle e mutevole, inaugurata con l'asfalto viscido e conclusasi con un nuovo scroscio di pioggia sul finale, ha incoronato dominatore incontrastato Lando Norris all'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos. Dopo una partenza non ottimale che lo aveva relegato in terza posizione dopo la Esse di Senna, il campione del mondo 2025 ha saputo mantenere i nervi saldi, sfruttando al meglio la sua McLaren per imporre un ritmo insostenibile per tutti i rivali.

Per il pilota del team di Woking si tratta del secondo successo consecutivo a San Paolo del Brasile, il 14° della carriera in Formula 1 che gli consente di eguagliare leggende del calibro di Graham Hill, Jack Brabham ed Emerson Fittipaldi.

Verstappen sul podio dall'ultima fila, Hadjar 3°

Alle spalle del vincitore festeggia la Red Bull grazie a una prestazione convincente di Max Verstappen. Scattato dalle retrovie per via delle pesanti penalità accumulate per il cambio di power unit, l'olandese ha compiuto l'ennesima rimonta memorabile della carriera su un tracciato tradizionalmente favorevole, concretizzando il recupero in una gara lineare e priva di neutralizzazioni con la Safety Car.A completare il podio c'è un eccellente Isack Hadjar, autore di una gara matura e impeccabile nel gestire i momenti più critici sul fondo viscidi.

Il titolo Costruttori è della Mercedes di Toto Wolff

Giornata agrodolce invece per la Mercedes: George Russell e il neo-campione del mondo Andrea Kimi Antonelli hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, senza mai dare l'impressione di poter lottare al vertice, salvo che nei primissimi giri. Il giovane bolognese, in effetti, ha preso la vetta in partenza ed è stato leader fino al passaggio alle gomme d'asciutto. Poi è però incappato in un testacoda sotto la pressione di Norris cedendo la leadership e scivolando fuori dalla zona podio, dopo gli attacchi di Verstappen e Hadjar.

Here's Antonelli's spin at Turn 1 which handed Norris the lead 👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/bZRcgm07h5 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Rewind to Russell's spin exiting the pit lane 🎥 #F1 #BrazilGP https://t.co/kfuNuJlhnj — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Non è andata meglio al compagno di squadra, autore di un brutto errore in uscita dalla pit-lane dopo aver messo le ruote d'asciutto su una chiazza d'asfalto ancora umido. Nonostante le sbavature, la scuderia di Brackley raccoglier però i punti necessari per festeggiare ufficialmente il nono titolo Costruttori della sua storia: una gioia per Toto Wolff, che chiude con l'en-plein la stagione 2026.

Team principal, and chief dancer 🪩🕺 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/WoOCHqineo — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Ferrari, weekend da dimenticare

La Scuderia Ferrari ha vissuto invece una domenica in salita, penalizzata da una situazione meteo che ha esaltato i limiti della SF-26. Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in settima posizione alle spalle della McLaren di Oscar Piastri, precedendo per un soffio Liam Lawson , ma dopo un contatto in curva-12 al penultimo giro finito sotto la lente d'ingrandimento dei commissari.

Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton! Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/M685ysLctw — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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Più complessa la gara di Lewis Hamilton: scattato dal 20° posto, il campione inglese ha disputato un primo giro prodigioso infilandosi nella top-10, ma è poi andato in crisi con la gestione pneumatici ed è scivolato fuori dalla zona punti. Nelle battute conclusive, un errore di valutazione in concomitanza con il ritorno della pioggia ha costretto Lewis a un giro supplementare con mescole d'asciutto, culminato in un testacoda e in un leggero impatto contro le barriere che lo ha fatto retrocedere in nona piazza, dietro al compagno di squadra.

Gli altri: Lawson certezza, Hulkenberg in top-10

Il migliore degli altri è, come al solito, Liam Lawson, ottavo con la Racing Bulls dopo essere stato anche al secondo posto nelle fasi iniziali del GP. La zona punti si completa con il decimo posto di Nico Hulkenberg davanti ad Arvid Lindblad e Fernando Alonso, competitivo solo nelle fasi di pista bagnata. Ritiro ancora prima del via per Valtteri Bottas, che non ha preso parte alla gara per un guasto tecnico prima del giro di formazione.

Il calendario F1: piccola sosta e poi Las Vegas!

Archiviato il weekend del GP di San Paolo del Brasile 2026 e assegnati ormai i titoli Piloti e Costruttori, la Formula 1 resta ancora in America per il GP di Las Vegas, tappa numero 21 della stagione. L'appuntamento è per il weekend del 22 novembre, con il GP sul circuito cittadino che si sviluppa a partire dalla mitica Strip di Las Vegas.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana di Interlagos, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Interlagos e le classifiche generali del campionato.

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