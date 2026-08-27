F1, Franco Colapinto ha convinto Briatore: rinnovato il contratto in Alpine per il 2027

La vigilia del Gran Premio d'Italia porta un'importante conferma nel mercato piloti della Formula 1. L'Alpine F1 ha ufficializzato la propria formazione ufficiale per il campionato 2027: Franco Colapinto rimarrà legato alla scuderia di Enstone, proseguendo la sua avventura al fianco del confermato Pierre Gasly, che ha invece un contratto pluriennale.

Per la coppia della scuderia anglo-francese si tratterà della terza stagione consecutiva insieme, a testimonianza di una ricerca di continuità e stabilità tecnica fortemente voluta dai vertici della squadra guidata dall'italiano Flavio Briatore.

Un 2026 di consacrazione per Colapinto

La conferma di Franco Colapinto arriva a coronamento di una prima metà di stagione 2026 di buon livello. Il 23enne argentino ha saputo mettere in mostra una maturità e una velocità pura di alto livello, raccogliendo finora 19 punti in classifica e centrando la top-10 in sei dei dodici appuntamenti disputati prima della sosta, talvolta anche battendo il blasonato compagno di squadra.

Il fiore all'occhiello, dopo il decimo posto nel GP di Cina e il settimo posto a Miami, non può che essere il risultato ottenuto in Canada: è infatti a Montreal che, con la sesta posizione finale, l'ex pilota della Williams ha raccolto il suo miglior piazzamento in Formula 1.

La coppia che convince Flavio Briatore

Il lavoro di coppia tra Colapinto e l'esperto Gasly - un affiatamento nato nel maggio 2025 al debutto di Franco a Imola in sostituzione di Jack Doohan - ha consentito all'Alpine di issarsi fino al sesto posto nel Campionato Costruttori, grazie anche alle quattro doppie apparizioni a punti tra Shanghai, Montreal, Barcellona e Silverstone.

''Siamo molto lieti di confermare la nostra formazione di piloti per il 2027 - spiega Flavio Briatore - con Franco che rimarrà come pilota titolare al fianco di Pierre. Per me, la continuità è fondamentale e, ora la situazione è definita dal punto di vista dei piloti, come ho ripetuto più volte, sebbene questo sia un tassello importante del puzzle, l’aspetto più significativo su cui dobbiamo concentrarci è progettare una macchina veloce. È senza dubbio questa la nostra priorità assoluta. Quest’anno abbiamo visto Franco crescere e maturare fino a diventare un grande pilota. I suoi risultati a Miami e Montreal, in particolare, hanno confermato ciò che già sapevo, e cioè che è a suo agio in Formula 1 e in questa scuderia. Mi aspetto che sia Colapinto sia Gasly continuino a fare un buon lavoro in pista e che l’intera squadra si impegni senza sosta finché non saremo in lotta ai vertici di questo sport, e vinceremo”.

Mossa tattica verso Monza: in arrivo la A526 evoluta

L'annuncio del rinnovo per il 2027 dà una forte carica all'argentino alla vigilia della tappa di Monza. Proprio nel Tempio della Velocità, Colapinto potrà contare sul pacchetto di aggiornamenti tecnici della A526, progettato per fare un ulteriore salto di qualità nella corsa al centro della classifica del Mondiale di Formula 1.

''Sono davvero felice di rimanere in questa squadra - dice Franco Colapinto - anche nel 2027. Mi sento molto bene e a mio agio qui, ed è stato ancora più gratificante vedere che quest’anno abbiamo compiuto progressi significativi rispetto allo scorso. Abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere e so che la squadra sta lavorando sodo per migliorare le prestazioni e rendere la macchina sempre più competitiva. I nostri obiettivi a lungo termine sono chiari, lottare per vincere, e sono grato alla squadra e a Flavio per la fiducia che mi hanno accordato, scegliendomi come uno dei loro piloti per il futuro. Non vedo l’ora di vedere come andranno le cose e di concentrarmi innanzitutto sul mio lavoro in pista''.

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