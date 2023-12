Ufficiale: la Williams rinnova con Sargeant per il 2024

L'ultima casella ancora da riempire per la stagione 2024 è rimasta nelle mani di Logan Sargeant. La Williams ha comunicato quest'oggi di aver rinnovato il contratto con il pilota americano, reduce da una stagione di debutto in F1 dove ha dimostrato un rendimento in crescendo, fino alla conquista del primo punto iridato proprio nel GP Stati Uniti grazie alle squalifiche di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

PRODOTTO DEL VIVAIO Nonostante la piccola gioia di Austin, la stagione da rookie di Sargeant ha avuto più ombre che luci. Il rendimento rispetto al più esperto Alex Albon è stato nettamente peggiore, tanto che in casa Williams si è registrato l'unico cappotto negli scontri diretti in qualifica, con il pilota anglo-thailandese che ha battuto in tutte e 22 le occasioni il compagno di squadra. Il sedile di Sargeant è rimasto a lungo in bilico, con diversi piloti indicati come possibili sostituti tra cui Mick Schumacher, finito poi nel WEC con l'Alpine. Come detto, dopo un avvio veramente difficile Sargeant ha dimostrato un miglioramento nelle prestazioni, classificandosi anche undicesimo nel GP Brasile. Da questo slancio la Williams ha deciso di ripartire per scommettere ancora su un pilota uscito dalla propria Driver Academy.

PERFETTO PER IL TEAM Il team principal James Vowles, che con alcune dichiarazioni durante il weekend del GP Abu Dhabi aveva messo in dubbio la conferma di Sargeant, ha lodato il pilota americano: ''Sono lieto di continuare il nostro viaggio con Logan nella stagione 2024. Logan ha dimostrato un'abilità immensa sotto la pressione del palcoscenico mondiale, rendendolo perfetto per il nostro team. Abbiamo grandi fiducia nelle sue capacità e credo che insieme potremo ottenere un successo ancora maggiore nella prossima stagione''.

COMPRENSIBILE GRATITUDINE Dal canto suo, Sargeant non ha potuto che esprimere la massima gratitudine verso la Williams per la scelta di confermarlo anche nel 2024: ''Sono entusiasta di continuare con la Williams Racing per la stagione 2024. Finora è stato un viaggio incredibile con il team e sono grato per l'opportunità di continuare a crescere come pilota all'interno di un gruppo così talentuoso e dedicato. Abbiamo progetti entusiasmanti per il futuro e non vedo l'ora di contribuire al successo della squadra nel prossimo anno''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/12/2023