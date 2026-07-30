Circuit de Barcelona-Catalunya, è ancora il circuito più sostenibile del mondo

Il tracciato di Montmeló si conferma al vertice del Sustainable Circuits Index davanti a Mugello e Silverstone grazie ai progressi in ambiente, energia e inclusione.

Per il secondo anno consecutivo il Circuit de Barcelona-Catalunya è stato riconosciuto come il circuito automobilistico più sostenibile al mondo. Il tracciato di Montmeló si è infatti confermato al primo posto del Sustainable Circuits Index (SCI), lo studio realizzato da Enovation Consulting insieme al professor Paolo Taticchi della UCL School of Management, che ha analizzato 115 autodromi permanenti e cittadini valutandone il contributo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Alle spalle dell'impianto catalano si sono classificati il Mugello Circuit e Silverstone, premiando un percorso che negli ultimi anni ha reso la sostenibilità uno dei pilastri della gestione quotidiana e dell'organizzazione dei grandi eventi ospitati dal circuito.

F1 GP Barcellona 2026: Lewis Hamilton | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

Energie rinnovabili, biodiversità e inclusione: i punti di forza di Montmeló

Tra gli aspetti maggiormente valorizzati dal rapporto figurano gli investimenti nella tutela della biodiversità, con la piantumazione di 200 nuovi alberi, l'introduzione di percorsi didattici con QR Code e l'organizzazione di laboratori ambientali durante i weekend di Gran Premio. Sul fronte energetico, il circuito continua ad alimentarsi attraverso una rete elettrica alimentata al 100% da fonti rinnovabili, supportata da oltre 2.300 pannelli fotovoltaici, mentre i generatori temporanei impiegati durante gli eventi utilizzano carburante HVO, capace di ridurre sensibilmente le emissioni rispetto ai combustibili tradizionali. Il riconoscimento premia anche il forte impegno sociale dell'impianto, testimoniato da iniziative benefiche e inclusive come Cheers4U, Mou-te, La Marató de 3Cat e il GP Fundació Isidre Esteve, oltre al mantenimento della certificazione ambientale FIA a 3 stelle e degli standard internazionali ISO 14001 e ISO 20121, confermando il Circuit de Barcelona-Catalunya come uno dei punti di riferimento mondiali per la sostenibilità nel motorsport

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