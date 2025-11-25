GP Qatar 2025, Lusail: risultati prove libere

F1 2025

La Formula 1 entra nella parte finale della stagione e si prepara ad affrontare il GP del Qatar a Lusail, round 23 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna ancora per un'ultima occasione il format del weekend della Sprint F1, con una classifica molto corta e ben tre piloti racchiusi in soli 24 punti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito che sorge nei pressi della capitale Doha.

Risultati GP Qatar 2025

GP Qatar 2025, ordine di arrivo

Domenica 30 novembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Qatar 2025, griglia di partenza

La griglia di partenza del GP Brasile 2025, round 23 del Mondiale di Formula 1:

GP Qatar 2025, risultati qualifiche

Sabato 29 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Qatar 2025, risultati gara sprint

Sabato 29 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Qatar 2025, griglia di partenza gara sprint

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Brasile 2025:

GP Qatar 2025, risultati qualifiche sprint

Venerdì 28 novembre, ore 18.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Qatar 2025, risultati PL1 / FP1

Venerdì 28 novembre, ore 14.30

Oscar Piastri rialza la testa dopo un periodo molto difficile e si prende il primo posto nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Qatar. Alle sue spalle il compagno Lando Norris, con Fernando Alonso in terza piazza. Solo sesto l'altro contendente al titolo Max Verstappen, alle spalle anche di Carlos Sainz e Isack Hadjar. Ancora più indietro le due Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton 12°.

F1 Lusail, la classifica delle FP1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:20.924 29
2 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.058 28
3 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.386 26
4 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.480 20
5 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.579 30
6 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.580 27
7 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.685 29
8 Charles Leclerc Ferrari +0.744 31
9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.745 26
10 Kimi Antonelli Mercedes +0.774 32
11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari +0.859 23
12 Lewis Hamilton Ferrari +0.870 28
13 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.872 28
14 George Russell Mercedes +0.900 33
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.002 26
16 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.002 29
17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.172 30
18 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.500 25
19 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.638 30
20 Franco Colapinto Alpine-Renault +2.605 26

GP Qatar 2025, gli orari tv

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Lusail International Circuit dove si disputa il GP del Qatar, round 23 della stagione 2025 di Formula 1. 

