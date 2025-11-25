GP Qatar 2025, Lusail: risultati prove libere

La Formula 1 entra nella parte finale della stagione e si prepara ad affrontare il GP del Qatar a Lusail, round 23 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna ancora per un'ultima occasione il format del weekend della Sprint F1, con una classifica molto corta e ben tre piloti racchiusi in soli 24 punti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito che sorge nei pressi della capitale Doha.
Oscar Piastri rialza la testa dopo un periodo molto difficile e si prende il primo posto nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Qatar. Alle sue spalle il compagno Lando Norris, con Fernando Alonso in terza piazza. Solo sesto l'altro contendente al titolo Max Verstappen, alle spalle anche di Carlos Sainz e Isack Hadjar. Ancora più indietro le due Ferrari: Charles Leclerc è ottavo, Lewis Hamilton 12°.
F1 Lusail, la classifica delle FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:20.924
|29
|2
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.058
|28
|3
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+0.386
|26
|4
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+0.480
|20
|5
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.579
|30
|6
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.580
|27
|7
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.685
|29
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.744
|31
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+0.745
|26
|10
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.774
|32
|11
|Nico Hülkenberg
|Sauber-Ferrari
|+0.859
|23
|12
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.870
|28
|13
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.872
|28
|14
|George Russell
|Mercedes
|+0.900
|33
|15
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.002
|26
|16
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.002
|29
|17
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.172
|30
|18
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+1.500
|25
|19
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.638
|30
|20
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+2.605
|26
