GP Qatar 2025: Piastri pigliatutto è anche in pole, poi Norris e Verstappen. Ferrari disperse

Dopo la pole e la vittoria nell'evento Sprint, Oscar Piastri continua a essere ingiocabile nel weekend del GP del Qatar 2025: l'australiano fa tutto alla perfezione anche nelle qualifiche di Lusail e si prende il diritto di partire davanti a tutti nella gara ''lunga''. Il miglior modo, per il giovane pilota della McLaren, per provare a tenere aperto il discorso Mondiale con il compagno di squadra Lando Norris, che scatterà al suo fianco in prima fila al termine di una qualifica in cui le monoposto del team di Woking hanno fatto la voce grossa.

Piastri imprendibile, Norris sbaglia ma è 2°

Grazie a un giro fenomenale in 1:19.387 che gli vale anche il nuovo record della pista di Lusail, Piastri dunque si prende la pole position rifilando un decimo al compagno-rivale Norris. L'inglese ha invece un po' da recriminare per come si è svolta la sua qualifica: in Q2 ha rischiato di essere estromesso per la cancellazione del primo tentativo a causa dei track limit, salvandosi in extremis con un treno di gomme nuove, mentre in Q3 ha sbagliato all'inizio dell'ultimo push dovendo abortire il giro. Un peccato, considerando che dopo la prima tornata con gomme fresche, Lando era davanti a Oscar oltre che in pole position provvisoria.

Verstappen c'è: è 3° e parte dal lato pulito della pista

Risolti i problemi di assetto manifestati a lungo durante le qualifiche sprint e la garetta da 100 km, Max Verstappen comunque non molla l'osso e chiude la qualifica con il terzo tempo: il ritardo di 264 millesimi è la riprova di quanto la Red Bull stia faticando in questo fine settimana nel confronto con le due velocissime McLaren, ma il pilota olandese ha ben poco da perdere ormai e può iniziare la gara all'attacco. Con un vantaggio: scatterà dal lato pulito della griglia, alle spalle di Piastri, potendo dunque pensare di mettere in difficoltà il leader del campionato Norris al via.

Mercedes subito dietro, poi Hadjar

Non male la qualifica delle due Mercedes, che si piazzano al quarto e quinto posto, con George Russell che un po' si mangia le mani per aver perso la terza posizione da Verstappen giusto per pochi millesimi, e con Andrea Kimi Antonelli che raccoglie la quinta casella in griglia pur con un ritardo di quattro decimi e mezzo dal poleman Piastri.

Il primo dei piloti che non guidano macchine dei top team è Isack Hadjar, sesto con la Racing Bulls davanti alla Williams di Carlos Sainz e all'Aston Martin del ''solito'' Fernando Alonso, con l'ottimo Pierre Gasly in nona posizione dopo una pessima gara sprint chiusa in coda al gruppo con l'Alpine.

Ferrari sempre più giù: Leclerc 10°, Hamilton ancora fuori in Q1

Incommentabile il weekend della Ferrari, che non risolve i problemi già mostrati tra qualifiche e gara sprint ma anzi sembra procedere al passo del gambero finendo per perdere terreno dalle altre auto di centro classifica. A corto di gomme Soft nuove, Charles Leclerc si qualifica sì in Q3 ma poi finisce ultimo tra i dieci piloti che hanno accesso alla fase finale, pagando un distacco di 1.1 secondi da Piastri: un'infinità su una pista dove si gira in 1 minuto e 20. Il monegasco è anche stato autore di un pauroso testacoda nel primo tentativo in Q3, girandosi ad altissima velocità in un punto dove per fortuna le barriere di protezione erano molto lontane dalla carreggiata.

Ancora peggio è andata a Lewis Hamilton, ancora una volta eliminato in Q1 peraltro con lo stesso tempo già fatto alla fine delle mini-qualifiche del venerdì: il sette volte campione del mondo è ormai senza parole, escluso con il 18° tempo, lontanissimo dalle posizioni che contano e a quasi 4 decimi dal tempo del compagno Leclerc nella prima sessione eliminatoria. Una caduta libera che ha senza dubbio ragioni tecniche ma non solo.

Il programma del GP a Lusail: alle 17.00 di domenica la gara

Il programma del weekend di Lusail prosegue nella giornata di domenica 30 novembre, con il Gran Premio previsto per le 17.00 italiane e che potrebbe assegnare matematicamente il titolo a Lando Norris, o tenere ancora aperti i giochi in vista del finale di Abu Dhabi, in programma nel prossimo weekend.

Pubblicato da Alessio Ricci, 29/11/2025