Sprint Race GP Qatar 2025: Piastri perfetto, Norris e Verstappen limitano i danni. Ferrari pessime

F1 GP Qatar 2025, la gara sprint a Lusail: Oscar Piastri è perfetto, Norris e Verstappen limitano i danni. Ferrari da incubo

Oscar Piastri mantiene intatti i suoi sogni di vincere il titolo di campione del mondo F1 2025 continuando nel suo GP del Qatar perfetto. Il giovane pilota australiano della McLaren continua nel suo fine settimana senza sbavature aggiudicandosi la vittoria nella Sprint Race: così, dopo aver firmato il miglior tempo in FP1 e nella Sprint Qualifying, il 24enne si conferma davanti a tutti anche nella garetta da 100 km, gestendo senza rischi un sabato privo di reali scossoni.

Piastri controlla, Russell e Norris seguono da lontano

Scattato dalla pole, Piastri ha immediatamente preso il comando limitandosi poi a monitorare il margine sugli inseguitori. Una gestione ordinata, resa più semplice da una Sprint priva di duelli significativi nelle prime posizioni.

Alle sue spalle chiudono George Russell e Lando Norris, entrambi al traguardo nella stessa posizione in cui erano partiti dalla griglia. L'inglese della McLaren, pur non avendo mai avuto un passo sufficiente per impensierire il compagno di squadra, porta a casa punti preziosi in ottica Mondiale.

Verstappen risale ma la Red Bull è ancora in difficoltà

Dopo un venerdì complicato sul fronte assetto e porpoising, Max Verstappen prova a salvare il sabato. Partito sesto, l’olandese completa una discreta partenza che lo porta subito in quarta posizione, ma da lì in avanti non riesce a rappresentare una minaccia credibile per Norris. Il pilota Red Bull ha subito provato in un paio di occasioni a farsi vedere negli specchietti per intimidire il rivale, ma poi non ha mai dato l’impressione di poter davvero tenere il passo dell'inglese.

Sul fronte iridato, il bilancio premia Piastri che, con la vittoria recupera 2 punti su Norris e 3 su Verstappen. L'aritmetica tiene ancora aperto tutto, ma con soli 50 punti rimanenti da assegnare, di fatto è Lando a consolidare la sua posizione visto che adesso guida il mondiale con 22 lunghezze su Oscar e 25 su Max.

Gli altri in zona punti

Chiude alle sue spalle Yuki Tsunoda, quinto, autore di una partenza molto buona e poi in grado di lasciare strada al compagno piuttosto in fretta, senza opporre resistenza. In zona punti troviamo anche Andrea Kimi Antonelli, sesto al traguardo con una Sprint solida e senza errori. Dietro di lui Fernando Alonso e Carlos Sainz, entrambi capaci di contenere i danni dopo un venerdì poco brillante.

Ferrari lontanissima: Leclerc affonda, Hamilton senza risposte

La Ferrari vive la peggior Sprint del proprio anno. Charles Leclerc, partito nono, scivola rapidamente fuori dalla top-10 a causa di un posteriore instabile e un giro dopo l’altro perde ritmo fino al 13° posto, senza mai impensierire la Haas del giovane inglese Oliver Bearman, non riuscendo neppure a prendere il 12° posto comunque inutile per i punti.

Giornata complicata anche per Lewis Hamilton, costretto a partire dalla pit-lane per ulteriori modifiche all’assetto in regime di parco chiuso. Il sette volte campione del mondo non ha fatto alcun sorpasso, risalento solo di una posizione per via del pit-stop di Lance Stroll. Inequivocabile il team radio finale, amaro come non mai: ''Come siamo riusciti a peggiorare ancora la macchina rispetto a ieri?''

Il programma del GP a Lusail: alle 19.00 di sabato le qualifiche

Il programma del weekend di Lusail prosegue nella giornata di sabato 29 novembre, con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza del GP vero e proprio, in programma alle 19.00 italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Lusail e le classifiche generali del campionato.

29/11/2025