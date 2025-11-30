F1 GP Qatar 2025, le pagelle di Lusail

Le pagelle di MotorBox del GP del Qatar 2025 F1 a Lusail: Verstappen re Mida. Che gara per Sainz. Piastri e Hadjar bravi e sfortunati, Ferraristi mutilati

LE PAGELLE DEL GP DI LAS VEGAS DI F1 2025

Su una pista dove è diventato impossibile superare, con una sola zona DRS peraltro mutilata, Verstappen entra nell'unico minuto spiraglio che la gara gli offre e porta a casa il settimo trionfo dell'anno. Il mondiale è ancora aperto grazie a uno sfortunato Piastri e a uno Norris col freno a mano tirato. In tutto questo MVP del giorno è Sainz, sul podio con la Williams, mentre Antonelli rovina un gran voto con un errorino nel finale. Russell impalpabile, Hadjar sfortunato. I ferraristi fanno quel che possono.

Clicca qui per leggere la cronaca del GP del Qatar

Max Verstappen - Voto 9,5

Prosegue nell'impossibile rincorsa al titolo. La Safety Car gli dà una mano decisiva, ma solo lui può mettere giù il passo gara che ha fatto: mostruoso! E poi Norris l'aveva passato pure al via. Il suo sogno è ancora vivo.

Oscar Piastri - Voto 8,5

Senza la Safety Car avrebbe vinto a mani basse e completato un golden weekend, finendo al comando tutte le sessioni. Invece la sfortuna arriva e non può più fare meglio che 2°. Il sogno iridato si riduce a un lumicino.

Carlos Sainz - Voto 10

Azzecca tutto! Supera Hadjar e Russell, poi ai box prende la posizione anche su Antonelli e nel finale le strategie McLaren lo mettono in P3. E lui ci rimane nonostante il fondo danneggiato! Smooth operation!

Lando Norris - Voto 5

Al via perde la posizione su Verstappen, poi la SC gli complica le cose, ma lui nel finale non avrebbe passato Antonelli senza l'errore dell'italiano. Gli serve un podio ad Abu Dhabi per vincere il titolo, ma se corre così...

Andrea Kimi Antonelli - Voto 7

Avrebbe preso 8 senza l'errore nel finale. Aveva passato al via il compagno Russell. Poi aveva perso la P4 con Sainz ai box e l'aveva ripresa dopo la sosta di Norris. Il podio era difficile, ma la 4° piazza era in cassaforte.

George Russell - Voto 5

Al via non trova aderenza e lo passano in tre, tra cui Antonelli, di cui ha ormai imparato a riconoscere il retrotreno. La doppia sosta ai box non l'aiuta e perde un'altra piazza. Alla fine è sesto ma a 20'' dal compagno.

Fernando Alonso - Voto 7

Il 7° posto è ottimo, ma anche lui, come Antonelli, perde forse anche più di un voto a causa dell'errore che gli è costato due posizioni: un testacoda che proprio non serviva in una delle sue gare migliori dell'anno.

Charles Leclerc - Voto 6

Ormai si pensa solo al 2026, e non da oggi. Oggi da 10° a 8°, al via era stato passato da Hulkenberg (che aveva però le Soft). La sufficienza è per aver portato una Ferrari inguidabile al tragurdo senza fare danni.

Isack Hadjar - Voto 8,5

Sarebbe arrivato sesto senza la foratura nel finale. Nonostante le due posizioni perse nei primi giri, era tornato su con le strategie e stava tenendo dietro con autorità tre quarti di schieramento. E invece, la sfortuna.

Lewis Hamilton - Voto 6

Il voto al weekend sarebbe 3, soprattutto per le due sciagurate qualifiche. Oggi, poteva fare meglio grazie alle strategie, ma la SC l'ha penalizzato (era risalito ben 6 posizioni con le Soft), nelle due soste è stato sfortunato.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 7

La sua P9 è ottima. Gara lineare approfittando delle poche occasioni per recuperare dalla P12 in griglia.

Yuki Tsunoda - Voto 6,5

La sprint aveva mostrato le potenzialità, ma in qualifica è andata male, e allora oggi poteva fare poco di più.

Alex Albon - Voto 6

Da P14 in griglia a P11 sul traguardo, ma senza troppi meriti, tranne quello di non commettere grossi errori.

Gabriel Bortoleto - Voto 7

Lui la strategia (obbligata per quasi tutti) la fa funzionare bene, e alla fine dalla P19 si prende una buona P13.

Franco Colapinto - Voto 6,5

Lui partiva addirittura dai box, ma alla fine non sbaglia nulla e approfitta degli errori altrui per risalire in P14.

Esteban Ocon - Voto 5,5

La jump-start gli costa 5'' di penalità, poi si ferma pure un giro dopo la SC. Riparte ultimo e risale fino a P5.

Pierre Gasly - Voto 5,5

La gara se la rovina al via cercando di resistere strenuamente a Hulkenberg, riparte dalla coda e risale in P16.

Oliver Bearman - Voto 6

Non aveva iniziato male, era in top 10, ma l'unsafe release ha indirizzato la sua giornata verso il baratro.

Lance Stroll - Voto 5

Giornata complicata tra strategie, traffico, penalità per speed-limit e il ritiro finale. Non un GP da ricordare.

Nico Hulkenberg - Voto 5

Con gomma rossa aveva pure passato Leclerc. Se fosse stato due centimetri più largo nel passare Gasly...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/11/2025