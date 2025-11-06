F1 2025

GP Brasile 2025, Interlagos: risultati prove libere

Tutti i risultati del weekend sul circuito di Interlagos

Risultati e classifiche del GP del Brasile 2025, sul circuito di Interlagos: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
La Formula 1 entra nella parte decisiva della stagione e si prepara ad affrontare il GP del Brasile a Interlagos, round 21 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna il format del weekend della Sprint F1, con una classifica molto corta e ben tre piloti racchiusi in soli 36 punti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo José Carlos Pace di San Paolo del Brasile.  

Risultati GP Brasile 2025

GP Brasile 2025, ordine di arrivo

Domenica 9 novembre, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Brasile 2025, griglia di partenza

GP Brasile 2025, risultati qualifiche

Sabato 8 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Brasile 2025, risultati gara sprint

Sabato 8 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Brasile 2025, griglia di partenza gara sprint

GP Brasile 2025, risultati qualifiche sprint

Venerdì 7 novembre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Brasile 2025, risultati PL1 / FP1

Venerdì 7 novembre, ore 15.30

La McLaren fa la voce grossa nella prima e unica sessione di libere del weekend del GP del Brasile di F1: Lando Norris è il più veloce, di 23 millesimi meglio di Oscar Piastri. Terzo tempo a sorpresa per Nico Hulkenberg, che precede Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto. Lontani tutti gli altri big: Max Verstappen è 17°, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton (autore di un testacoda sul finale) ma tutti e tre non hanno completato la simulazione qualifica di fine sessione con gomme nuove.

F1 Interlagos, classifica FP1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:09.975 31
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.023 33
3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +0.619 32
4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.631 26
5 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +0.641 32
6 George Russell Mercedes +0.670 35
7 Pierre Gasly Alpine-Renault +0.706 33
8 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.711 36
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.732 31
10 Kimi Antonelli Mercedes +0.769 37
11 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +0.819 36
12 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.832 35
13 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.931 29
14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +0.986 32
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.095 31
16 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.185 30
17 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +1.393 31
18 Charles Leclerc Ferrari +1.518 30
19 Lewis Hamilton Ferrari +1.551 28
20 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.788 20

