GP Brasile 2025, Interlagos: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP del Brasile 2025, sul circuito di Interlagos: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 entra nella parte decisiva della stagione e si prepara ad affrontare il GP del Brasile a Interlagos, round 21 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna il format del weekend della Sprint F1, con una classifica molto corta e ben tre piloti racchiusi in soli 36 punti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo José Carlos Pace di San Paolo del Brasile.

Risultati GP Brasile 2025

Domenica 9 novembre, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 8 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 8 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 7 novembre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 7 novembre, ore 15.30

La McLaren fa la voce grossa nella prima e unica sessione di libere del weekend del GP del Brasile di F1: Lando Norris è il più veloce, di 23 millesimi meglio di Oscar Piastri. Terzo tempo a sorpresa per Nico Hulkenberg, che precede Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto. Lontani tutti gli altri big: Max Verstappen è 17°, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton (autore di un testacoda sul finale) ma tutti e tre non hanno completato la simulazione qualifica di fine sessione con gomme nuove.

F1 Interlagos, classifica FP1

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:09.975 31 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.023 33 3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +0.619 32 4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.631 26 5 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +0.641 32 6 George Russell Mercedes +0.670 35 7 Pierre Gasly Alpine-Renault +0.706 33 8 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.711 36 9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.732 31 10 Kimi Antonelli Mercedes +0.769 37 11 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +0.819 36 12 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.832 35 13 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.931 29 14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +0.986 32 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.095 31 16 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.185 30 17 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +1.393 31 18 Charles Leclerc Ferrari +1.518 30 19 Lewis Hamilton Ferrari +1.551 28 20 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.788 20

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti dell'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos dove si disputa il GP del Brasile, round 21 della stagione 2025 di Formula 1.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 07/11/2025