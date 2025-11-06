GP Brasile 2025, Interlagos: risultati prove libere

La Formula 1 entra nella parte decisiva della stagione e si prepara ad affrontare il GP del Brasile a Interlagos, round 21 della stagione 2025 del Mondiale in cui torna il format del weekend della Sprint F1, con una classifica molto corta e ben tre piloti racchiusi in soli 36 punti. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana all'Autodromo José Carlos Pace di San Paolo del Brasile.
Risultati GP Brasile 2025
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Brasile 2025, ordine di arrivo
Domenica 9 novembre, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Brasile 2025, griglia di partenza
GP Brasile 2025, risultati qualifiche
Sabato 8 novembre, ore 19.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Brasile 2025, risultati gara sprint
Sabato 8 novembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Brasile 2025, griglia di partenza gara sprint
GP Brasile 2025, risultati qualifiche sprint
Venerdì 7 novembre, ore 19.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Brasile 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 7 novembre, ore 15.30
La McLaren fa la voce grossa nella prima e unica sessione di libere del weekend del GP del Brasile di F1: Lando Norris è il più veloce, di 23 millesimi meglio di Oscar Piastri. Terzo tempo a sorpresa per Nico Hulkenberg, che precede Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto. Lontani tutti gli altri big: Max Verstappen è 17°, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton (autore di un testacoda sul finale) ma tutti e tre non hanno completato la simulazione qualifica di fine sessione con gomme nuove.
F1 Interlagos, classifica FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:09.975
|31
|2
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.023
|33
|3
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+0.619
|32
|4
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+0.631
|26
|5
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+0.641
|32
|6
|George Russell
|Mercedes
|+0.670
|35
|7
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+0.706
|33
|8
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+0.711
|36
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.732
|31
|10
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.769
|37
|11
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.819
|36
|12
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.832
|35
|13
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+0.931
|29
|14
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+0.986
|32
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+1.095
|31
|16
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+1.185
|30
|17
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.393
|31
|18
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+1.518
|30
|19
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+1.551
|28
|20
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.788
|20
GP Brasile 2025, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti dell'Autodromo José Carlos Pace di Interlagos dove si disputa il GP del Brasile, round 21 della stagione 2025 di Formula 1.