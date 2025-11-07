F1 GP Brasile 2025: Norris parte bene, pole davanti ad Antonelli nella Sprint Qualifying

Il weekend del GP del Brasile a San Paolo non poteva iniziare meglio per Lando Norris, che chiude davanti a tutti la Sprint Qualifying garantendosi la possibilità di partire davanti a tutti nella gara breve del sabato. Il fresco leader del Mondiale di Formula 1 ha imposto il ritmo sin dal mattino, replicando poi la prestazione nelle qualifiche del pomeriggio paulista con il miglior tempo di 1:09.243. La McLaren conferma così la propria competitività anche sul tecnico tracciato di Interlagos, mentre l’inglese dimostra solidità e fiducia nel ruolo di capofila del campionato, nel momento più delicato e decisivo della stagione.

Antonelli stupisce al debutto a Interlagos

La sorpresa della giornata è Andrea Kimi Antonelli. Alla sua prima esperienza assoluta sull’Autodromo José Carlos Pace, il 19enne italiano ha portato la Mercedes in prima fila, chiudendo con un ritardo di appena 97 millesimi dal tempo di Norris. Una prestazione di spessore che conferma la crescita costante del giovane pilota, le cui quotazioni sono adesso in salita dopo una fase centrale di campionato molto complicata su circuiti per lui più familiari.

Piastri 3°, Verstappen in difficoltà

Terzo tempo per Oscar Piastri, che non riesce a ripetere la brillantezza delle prove libere. L’australiano, pur complessivamente abbastanza competitivo per tutta la giornata, alla fine non solo paga quasi due decimi al compagno di squadra, ma perde pure la possibilità di partirgli di fianco al via, beffato sul più bello da Antonelli: non proprio la migliore prospettiva per guadagnare terreno nella Sprint Race.

Ancora peggio è andata però all'altro pretendente al titolo di campione del mondo: Max Verstappen è solo sesto, protagonista di una sessione complicata. L'asso di casa Red Bull ha lamentato via radio di avere una monoposto “inguidabile”, segno di un setup non ottimale. Tra i due si inseriscono anche George Russell e Fernando Alonso, divisi da un solo millesimo, con lo spagnolo autore di un’ottima SQ2 ma meno incisivo nel momento più importante con il passaggio alle gomme Soft.

Ferrari in affanno, Hamilton fuori dalla top-10

Sessione deludente, infine, per la Ferrari, lontana dai migliori sin dalla prima sessione eliminatoria. Charles Leclerc ha infatti chiuso ottavo dopo un testacoda senza conseguenze in SQ2, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre l’undicesimo tempo, escluso al secondo taglio per pochi centesimi. Per la Rossa sembrano ripresentarsi i problemi di assetto e competitività già visti nel venerdì di Austin, al quale però aveva fatto seguito un buon recupero nelle restanti sessioni del weekend.

Davanti al monegasco anche l’Aston Martin di Lance Stroll, ottimo settimo, mentre a completare la top-10 troviamo Isack Hadjar e Nico Hulkenberg. Più indietro, a conferma della pessima giornata anche per la Red Bull, c'è Yuki Tsunoda, solo 18° e fuori già nel primo taglio della SQ1.

Il programma del GP a Interlagos: alle 15.00 di sabato la gara sprint

Il programma del weekend di San Paolo prosegue nella giornata di sabato 8 novembre, con la gara sprint in programma alle 15.00 italiane e con le qualifiche previste per le 19:00.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul Circuito di Interlagos e le classifiche generali del campionato.

