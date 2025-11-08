F1 GP Brasile 2025: Norris vince la Sprint davanti ad Antonelli, Piastri va a muro!

F1 GP Brasile 2025, la gara sprint a Interlagos: Norris batte Antonelli e va in fuga in classifica. Piastri fuori per incidente

Prosegue il weekend positivo di Lando Norris a Interlagos. Dopo la pole di venerdì, l’inglese della McLaren conquista anche la vittoria nella Sprint Race del GP del Brasile 2025, pur senza la solita tranquillità. Nei giri finali, infatti, Andrea Kimi Antonelli ha approfittato del miglior rendimento delle sue gomme medie sul finale per avvicinarsi pericolosamente, mantenendo il ritmo e restando nella scia del leader fino al traguardo. Una prestazione solida per il 19enne italiano, che conferma la crescita costante e la capacità di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni di pista.

Errore di Piastri, weekend in salita per l’australiano

Il colpo di scena arriva al settimo giro: Oscar Piastri, tradito da una chiazza d’asfalto ancora umida in uscita da curva-3, perde il controllo della sua McLaren e finisce contro le barriere. Un errore pesante non tanto per la classifica - ora è a -9 punti da Norris, un ritardo che non compromette alcunché sul piano matematico - quanto per il morale, considerando il momento chiave della stagione e la pressione crescente nella lotta al titolo.

Subito dopo, nello stesso punto, sono usciti di pista anche Nico Hulkenberg e Franco Colapinto, a riprova delle condizioni comunque insidiose del cordolo in quella zona della pista, con dell'acqua portata in traiettoria probabilmente proprio dal leader Norris, che pochi istanti prima era uscito largo dalla chicane del primo settore, sollevando un po' di umido.

Verstappen dietro a Russell, brutte Ferrari

Sul gradino più basso del podio chiude George Russell, bravo a sfruttare la buona partenza e a tenere dietro un Max Verstappen non ancora del tutto a suo agio con la Red Bull. L’olandese, quarto al traguardo, non riesce a sfruttare appieno le potenzialità della monoposto e ora paga 39 punti di ritardo dal leader del campionato.

Alle sue spalle Charles Leclerc, autore di una gara pulita e consistente, riesce nel finale ad avere la meglio su Fernando Alonso dopo un lungo duello con l’Aston Martin. Settimo posto per Lewis Hamilton, che dopo essere partito molto bene dall'undicesima casella in griglia, non riesce a superare altre macchine e chiude davanti a Pierre Gasly, a punti con l’Alpine sul tracciato paulista.

Paura per Bortoleto, ma il pilota sta bene

Da segnalare l’incidente di Gabriel Bortoleto, finito contro le barriere all’inizio dell’ultimo giro dopo aver perso la Sauber in frenata su una chiazza umida. Il brasiliano è uscito cosciente e, dopo i controlli di rito al centro medico, è stato dichiarato fuori pericolo. La sua partecipazione alle qualifiche resta tuttavia in dubbio, vista l’entità dei danni riportati dalla sua macchina, letteralmente distrutta nell'impatto contro le protezioni.

Il programma del GP a Interlagos: alle 19 di sabato le prove ufficiali

Il programma del weekend di San Paolo prosegue in questo sabato 8 novembre, con le qualifiche previste per le 19:00 italiane.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul Circuito di Interlagos e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 08/11/2025