F1 GP Brasile 2025: Norris inarrestabile, è pole anche nella qualifica "vera". Verstappen 16°

F1 GP Brasile 2025, le qualifiche a Interlagos: Norris batte Antonelli e Leclerc, Piastri 4°. Disastro Verstappen, è 17°

Non si ferma più Lando Norris, che dopo il successo nella Sprint Race si conferma anche nella qualifica del sabato conquistando la pole position del GP del Brasile 2025 a San Paolo. Il pilota inglese della McLaren chiude il giro decisivo in 1:09.511, battendo di poco più di un decimo uno straordinario Andrea Kimi Antonelli. Il giovane bolognese replica così la prima fila della gara Sprint, regalando all’Italia un risultato che mancava da 16 anni, quando a Suzuka 2009 era stato Jarno Trulli a garantirsi la possibilità di scattare secondo di fianco a Sebastian Vettel. Una prestazione di grande maturità per il 19enne della Mercedes, capace di rifilare quasi tre decimi al compagno di squadra George Russell, quinto e penalizzato dalla scelta di tentare l’ultimo giro veloce in Q3 con gomme Medium.

Leclerc terzo, Hamilton eliminato: Ferrari a due facce

Buona la qualifica di Charles Leclerc che, dopo il deludente ottavo posto nelle qualifiche sprint, porta la Ferrari in terza posizione nonostante i limiti della SF-25 già evidenziati più volte in questa stagione e visti soprattutto nell'evento Sprint di Interlagos. Diverso il discorso per Lewis Hamilton, eliminato in Q2 e solo tredicesimo in griglia: il camione inglese continua a soffrire a trovare la quadra in un weekend in cui sul piano delle prestazione ha fatto forse un passo indietro rispetto alle ultime uscite iridate.

Crollo Red Bull, Verstappen fuori in Q1

La sorpresa negativa di giornata è però senza dubbio Max Verstappen, clamorosamente fuori in Q1 con una Red Bull che, pur senza accusare qualche particolare problema tecnico, in realtà ha faticato per tutto il fine settimana a trovare il giusto grip, con le difficoltà che si sono addirittura aggravate in qualifica dopo le modifiche all'assetto operate dopo la Sprint Race. L’olandese, che già ieri aveva parlato di una monoposto “imprevedibile e inguidabile”, è adesso chiamato a una vera impresa per provare a restare agganciato al treno McLaren. Ma partendo così indietro servirà un mezzo miracolo per tenere vive le speranze di difendere il titolo.

Piastri reagisce, Racing Bulls e Alpine brillano

Dopo l’incidente nella Sprint, Oscar Piastri reagisce pur però beccandosi quattro decimi scarsi di gap dal compagno di squadra. L'australiano chiude infatti la Q3 in quarta posizione conquistando una casella di partenza non particolarmente vantaggiosa, ma che comunque gli permetterà di giocarsi le proprie carte in gara.

Da segnalare le ottime qualifiche della Racing Bulls, con Isack Hadjar quinto e Liam Lawson settimo, e dell'Alpine, che porta Pierre Gasly in Q3 e continua a raccogliere segnali positivi dopo il punto conquistato nella Sprint. Male invece la Williams, con Alexander Albon e Carlos Sainz fuori in Q2, mentre il bilancio più pesante resta quello della Red Bull, incapace di superare il primo taglio con entrambe le auto, visto che Yuki Tsunoda è 19° e ultimo tra i piloti che hanno disputato le qualifiche.

È infine rimasto fermo ai box Gabriel Bortoleto: i meccanici della Sauber non sono riusciti a ultimare i lavori di ricostruzione della sua monoposto dopo lo spettacolare e violento incidente di fine Sprint Race. Il brasiliano, unico pilota di casa in pista, potrà comunque prendere il via della gara, seppur dal fondo dello schieramento.

Il programma del GP a Interlagos: alle 18 di domenica attesa per la gara

Il programma del weekend di San Paolo prosegue quindi nella giornata di domenica 9 novembre, con la gara il cui spegnimento dei semafori è previsto per le 18:00 italiane.

Pubblicato da Alessio Ricci, 08/11/2025