F1 GP Brasile 2025, le pagelle di Interlagos

Le pagelle di MotorBox del GP di San Paolo 2025 F1 a Interlagos: Norris, Antonelli, Verstappen e Bearman sugli scudi. Russell e Piastri giù di tono. Ferraristi: giorno nero

LE PAGELLE DEL GP DI SAN PAOLO DI F1 2025

Lando Norris vince con sicurezza una gara caratterizzata - come spesso accade a Interlagos - da tanti colpi di scena. Andrea Kimi Antonelli è splendido secondo, e nel finale argina la super-rimonta di Max Verstappen, dalla pitlane al podio! Quarto Russell, solo quinto Oscar Piastri, penalizzato al via per aver innescato la carambola che ha messo fuori gara Charles Leclerc. Domenica nera per la Ferrari, fuori anche Lewis Hamilton dopo due contatti e una penalità. Il sorriso a Maranello arriva solo da Olly Bearman, il giovane cavallino rampante sempre più concreto. Di seguito tutti i voti del Gran Premio brasiliano.

Lando Norris - Voto 10

Prosegue il flow positivo. Lando è imperturbabile, dietro di lui succede di tutti, davanti nulla perché è sempre primo e non si cura di cosa avviene altrove. Non sbaglia un colpo e si porta a casa la meritatissima vittoria.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 9,5

Il ragazzo sta crescendo. Un weekend all'insegna dei podi e delle prime file. Secondo nelle due qualifiche e nella Sprint di sabato e poi oggi, gestendo alla grande le gomme nel finale e respingendo Max nel finale.

Max Verstappen - Voto 10

Parte dai box e sfiora la seconda piazza. Non gli diamo la lode solo perché in un multiverso parallelo forse ha anche vinto. Ma anche in questo ha timbrato un capolavoro, più avanti era difficile immaginarlo stamattina.

George Russell - Voto 7

Non è in un momento eccelso di forma, questo weekend ha preso paga in ogni sessione da Antonelli, e nel finale ha rischiato anch di farsi passare da Piastri (con tanto di penalità). Sembra sempre mancargli qualcosa.

Oscar Piastri - Voto 5

Prova a svegliarsi dal torpore ma finisce col causare il ritiro di Leclerc e col prendere 10 secondi di penalità. Troppa foga si traduce in altri punti persi. Poi prova a metterci una pezza ma nel finale si infrange su Russell.

Oliver Bearman - Voto 9

Questo ragazzo continua a fare magie. Guida una Haas e sono un paio di gare che è il ''Best of the rest'' per distacco. Olly si merita un top team, al momento ha la strada sbarrata, ma presto si apriranno opportunità...

Lewis Hamilton - Voto 5

Al via è stato sfortunato, centrato da Sainz, così come al giro 2 quando impatta Colapinto per una ingenuità. Rompe l'ala e si spazientisce. Il team lo tiene in pista subodorando la penalità, e una volta scontata si ritira.

Charles Leclerc - Voto SV

Aveva fatto una bella partenza, poi una buona ripartenza, ma la manovra azzardata di Piastri ha innescato il contatto con Antonelli e la rottura della sospensione. Peccato, il Brasile continua a non portargli fortuna.

Yuki Tsunoda - Voto 4

Anche per lui, come per quasi tutti i suoi predecessori, Max è diventato la Kriptonite. Si è involuto nelle ultime gare, oggi prende pure due penalità (la seconda responsabilità del team), non è in una bella situazione.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 7

Ottima gara, gli ultimi giri li ha corsi sulle tele creando un trenino dietro di sé, ma non facendosi sorpassare!

Isack Hadjar - Voto 6,5

Dalla quinta casella poteva fare qualcosian di più, ma le strategie non lo hanno premiato ma lui è stato bravo.

Nico Hulkenberg - Voto 7

Interlagos è la sua pista, fa sempre vedere qualcosa di speciale, oggi serviva un pizzico di fortuna in più.

Pierre Gasly - Voto 7

Gara gagliarada anche per Pierre, bei sorpassi, alla fine il trenino di DRS non lo ha aiutato, ma si è divertito.

Alex Albon - Voto 6

Una gara complicata, non ha avuto molte possibilità di fare meglio, alla fine sfiora la zona punti.

Esteban Ocon - Voto 6,5

Lui invece ha colto qualche opportunità, anche perché partiva dai box come Max. P12 da P20 è positivo.

Carlos Sainz - Voto 6

Gara complicata sin dal via, quando si è toccato con Hamilton. si è fermato presto, una gara tutta in salita.

Fernando Alonso - Voto 5,5

Dopo la sprint ci si aspettava una Aston Martin più competitiva, e invece. Forse un po' frustrato Nando.

Franco Colapinto - Voto 5,5

Alla fine da P7 a P16 sono arrivati in un fazzoletto. Lui è 15° e non può essere contento, si potev fare di più.

Lance Stroll - Voto 6

Gara rovinata nei primi giri dal contatto con Tsunoda, ha dovuto rimontare dalle retrovie e non ce l'ha fatta.

Gabriel Bortoleto - Voto 4

La prima gara di casa se la ricorderà per due incidenti in due gare. Nella sprint colpa sua, oggi un po' meno.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/11/2025