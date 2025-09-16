F1 2025

GP Azerbaijan 2025, Baku: risultati prove libere

Avatar di Alessio Ricci, il 19/09/25

3 ore fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Baku

Risultati e classifiche del GP d'Azerbaijan 2025, sul circuito di Baku: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP AZERBAIJAN 2025, composto da 2 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP AZERBAIJAN 2025 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

F1, i risultati del GP Azerbaijan 2025

La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa a Melbourne per il GP d'Australia che apre la stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino dell'Albert Park.

Risultati GP Azerbaijan 2025

GP Azerbaijan 2025, ordine di arrivo

Domenica 21 settembre, ore 13.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Azerbaijan 2025, griglia di partenza

GP Azerbaijan 2025, risultati qualifiche

Sabato 20 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Azerbaijan 2025, risultati PL3 / FP3

Sabato 20 settembre, ore 10.30

GP Azerbaijan 2025, risultati PL2 / FP2

Venerdì 19 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Azerbaijan 2025, risultati PL1 / FP1

Venerdì 19 settembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

La McLaren inizia con il piede giusto il weekend di Baku: Lando Norris è il più veloce davanti al compagno Oscar Piastri, con Charles Leclerc 3° a oltre mezzo secondo. Soltanto 7° il vincitore di Monza, Max Verstappen, alle spalle anche di George Russell, Alex Albon e Yuki Tsunoda. 13° posto per la Ferrari di un Lewis Hamilton protagonista di un contatto con le barriere nel suo giro lanciato con gomme Soft nuove.

F1 Baku, la classifica delle FP1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:42.704 19
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.310 14
3 Charles Leclerc Ferrari +0.552 17
4 George Russell Mercedes +0.553 16
5 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.859 17
6 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.034 16
7 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +1.086 15
8 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.155 17
9 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.199 17
10 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +1.271 17
11 Kimi Antonelli Mercedes +1.281 17
12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.282 18
13 Lewis Hamilton Ferrari +1.383 14
14 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.383 18
15 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +1.435 15
16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.447 17
17 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.625 15
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.735 15
19 Franco Colapinto Alpine-Renault +2.595 14
20 Pierre Gasly Alpine-Renault +2.714 17

GP Azerbaijan 2025, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Baku dove si disputa il GP d'Azerbaijan, round 17 della stagione 2025 di Formula 1. 

VEDI ANCHE
F1 GP Azerbaijan 2025: orari tv, meteo, circuito. I dettagli
F1 GP Azerbaijan 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Baku
Albo d'oro GP Azerbaijan F1
Albo d'oro Gran Premio d'Azerbaijan
F1 2025: classifica mondiale Piloti e Costruttori
Formula 1 2025: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori
Pubblicato da Alessio Ricci, 19/09/2025
Tags
tempiferrarimercedesgaraclassificasainzaston martinformula 1red bullmclarenprove liberealonsonorrisrisultatilawsonf1qualificheHamiltonverstappenleclercgp azerbaijanRussellBaku F1Griglia di partenzapiastri2025ordine di arrivoantonelliKimi Antonelli
GP Azerbaijan 2025