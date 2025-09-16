GP Azerbaijan 2025, Baku: risultati prove libere

F1, i risultati del GP Azerbaijan 2025
La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa a Melbourne per il GP d'Australia che apre la stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino dell'Albert Park.
Risultati GP Azerbaijan 2025
GP Azerbaijan 2025, ordine di arrivo
Domenica 21 settembre, ore 13.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Azerbaijan 2025, griglia di partenza
GP Azerbaijan 2025, risultati qualifiche
Sabato 20 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Azerbaijan 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 20 settembre, ore 10.30
GP Azerbaijan 2025, risultati PL2 / FP2
Venerdì 19 settembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Azerbaijan 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 19 settembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
La McLaren inizia con il piede giusto il weekend di Baku: Lando Norris è il più veloce davanti al compagno Oscar Piastri, con Charles Leclerc 3° a oltre mezzo secondo. Soltanto 7° il vincitore di Monza, Max Verstappen, alle spalle anche di George Russell, Alex Albon e Yuki Tsunoda. 13° posto per la Ferrari di un Lewis Hamilton protagonista di un contatto con le barriere nel suo giro lanciato con gomme Soft nuove.
F1 Baku, la classifica delle FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:42.704
|19
|2
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.310
|14
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.552
|17
|4
|George Russell
|Mercedes
|+0.553
|16
|5
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+0.859
|17
|6
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.034
|16
|7
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+1.086
|15
|8
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.155
|17
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.199
|17
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.271
|17
|11
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+1.281
|17
|12
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+1.282
|18
|13
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+1.383
|14
|14
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.383
|18
|15
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|+1.435
|15
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.447
|17
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+1.625
|15
|18
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.735
|15
|19
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+2.595
|14
|20
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+2.714
|17
GP Azerbaijan 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Baku dove si disputa il GP d'Azerbaijan, round 17 della stagione 2025 di Formula 1.