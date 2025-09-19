F1 GP Azerbaijan 2025: McLaren davanti nelle FP1 a Baku, Hamilton tocca il muro, Leclerc 3°

Le prime prove libere del GP d’Azerbaigian 2025 a Baku si concludono con la doppietta McLaren. Lando Norris firma il miglior tempo in 1:42.704 precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri di tre decimi. Dietro di loro, la prima Ferrari con Charles Leclerc, staccato però di mezzo secondo rispetto alle dominanti monoposto papaya.

McLaren al comando ma con qualche problema

La sessione non è stata però del tutto lineare per la scuderia di Woking. Oscar Piastri ha infatti perso la prima mezz’ora di lavoro per un problema alla power unit, rientrando in pista solo dopo la conclusione di un lungo intervento da parte dei suoi meccanici. Il tempo perso è stato però parzialmente compensato dalla lunga bandiera rossa causata da Carlos Sainz, che in un'uscita aggressiva da curva-16 ha danneggiato un cordolo evidentemente fissato male in fase di allestimento del tracciato cittadino di Baku.

Looks like some rubber on the Turn 16 kerb came loose when Carlos Sainz rounded the corner 👀#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/u4UoH7ILya — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Ferrari seconda forza con Leclerc

Alle spalle delle McLaren si è piazzato Charles Leclerc, terzo con la SF-25 e primo inseguitore di Norris e Piastri su un circuito che è da sempre uno di quelli in cui il monegasco rende meglio (soprattutto in qualifica, viste le tre pole position ottenute in passato). A seguire George Russell su Mercedes e Alex Albon, sorprendente con la Williams.

Tra le note più interessanti della sessione c’è la prestazione di Yuki Tsunoda, sesto e davanti al compagno di squadra Max Verstappen, solo settimo ma autore di un lungo in curva-15 che lo ha costretto ad abortire un giro veloce con gomme Soft nuove sul finale di sessione. Un avvio comunque incoraggiante per il giapponese, che sembra iniziare con il piede giusto il fine settimana sul tracciato azero.

Hamilton tocca il muro e chiude 13°

Sessione difficile per Lewis Hamilton, solo 13° a oltre un secondo e tre decimi di distacco da Norris. L’inglese ha rovinato il suo tentativo con gomma Soft andando a toccare il muro in curva-5: le conseguenze sono state immediate, vista la rottura dell’alettone anteriore e la foratura alla gomma anteriore sinistra. Il 40enne inglese è comunque poi riuscito a tornare in pista dopo pochi minuti di riparazioni, potendo completare il lavoro di giornata e quindi non perdendo molto tempo rispetto agli avversari.

📻 “I’ve clipped the wall”



The rear view cam on Lewis Hamilton's Ferrari 👀



He's headed back to the pits for repairs 🔧#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/HauXtoHHeC — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Il programma del GP a Baku: alle 14 le FP2

Il programma del venerdì proseguirà con le prove libere 2 alle ore 14:00, che saranno determinanti per capire un po' di più i reali valori in campo dopo questa prima e indecifrabile sessione di prove sul tracciato cittadino azero.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Baku e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 19/09/2025