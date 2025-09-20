F1 GP Azerbaijan 2025: qualifiche caos a Baku, pole a Verstappen, Leclerc e Piastri a muro!

Pioggia, bandiere rosse e sorprese in griglia: le qualifiche del GP Azerbaijan 2025 hanno offerto spettacolo e colpi di scena. Alla fine, però, è sempre Max Verstappen a imporsi. L’olandese della Red Bull ha firmato la 46ª pole position in carriera, la sesta stagionale, precedendo Carlos Sainz, Liam Lawson e Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen implacabile sotto pressione

Il campione del mondo in carica ha confermato ancora una volta la propria capacità di esaltarsi nei momenti decisivi. Dopo un primo tempo cancellato per track limits e con la pioggia a disturbare il Q3, Verstappen ha trovato il giro perfetto nell’ultimo tentativo. Un risultato che gli mancava ieri, complice la scelta più prudente sulla power unit.

McLaren spreca un’occasione d’oro

La qualifica di Baku doveva essere l’occasione giusta per la McLaren, ma le cose sono andate diversamente. Oscar Piastri è andato a muro in curva 3, mentre Lando Norris, condizionato dalla pressione, non è andato oltre il settimo posto. La sfida iridata si sposterà quindi al centro gruppo, con i due compagni vicini in griglia.

Ferrari ancora in difficoltà

Fine settimana complicato per la Ferrari, che paga errori e mancanza di ritmo. Charles Leclerc ha chiuso decimo dopo essere andato a muro in curva 15, mentre Lewis Hamilton è stato eliminato in Q2: per lui si tratta della quinta esclusione stagionale dalla top-10 al sabato. Un altro GP in salita per la Scuderia, mentre la McLaren vede avvicinarsi il titolo Costruttori.

Outsider sugli scudi: Sainz, Lawson e Antonelli

Con Ferrari e McLaren lontane, gli outsider hanno colto l’occasione. Carlos Sainz ha sfruttato al meglio la finestra asciutta di inizio Q3, conquistando una meritata seconda posizione dopo una prima parte di stagione difficile. Liam Lawson ha portato la Racing Bulls in terza piazza, confermandosi a sorpresa nelle zone alte. Bene anche Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes: il giovane italiano può ambire a un risultato importante su una pista che valorizza le sue doti.

Il programma a Baku: alle 13 il GP

Il programma del weekend del GP d'Azerbaijan proseguirà nella giornata di domenica 21 settembre, con le gara alle ore 13.00 italiane.

Pubblicato da Alessio Ricci, 20/09/2025