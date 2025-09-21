F1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen domina a Baku, disastro McLaren, Ferrari lontane

Max Verstappen è il dominatore assoluto del GP Azerbaijan 2025, che si chiude con il sesto Grand Chelem del campione olandese nella sua carriera in Formula 1. Il campione del mondo in carica ha guidato in testa alla gara dal primo all’ultimo giro, conquistando anche il giro veloce e lasciando poco spazio all’imprevisto nella lotta per la vittoria.

L'olandese non ha mai rischiato niente e ha anzi consolidato quanto di buono fatto vedere nelle qualifiche di ieri, mostrandosi velocissimo in ogni condizione con una Red Bull che si conferma molto veloce sulle piste da basso carico aerodinamico, oltre che imprendibile per tutte le squadre rivali.

Verstappen imprendibile, Russell e Sainz sul podio

Dietro al leader la gara è stata invece vivace, tra strategie differenziate e colpi di scena. A spuntarla nella serrata lotta per il secondo gradino del podio è stato George Russell, scattato 5° ma abile a prendersi la piazza d'onore al traguardo con una Mercedes perfettamente gestita sul piano tattico. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz, autore di una prova solida con la Williams dopo essere partito dalla prima fila di fianco al poleman.

Antonelli vicino al podio

Sfiora il podio Andrea Kimi Antonelli, quarto con la seconda Mercedes. Un risultato che conferma la crescita del giovane italiano, rimasto in lotta con Sainz fino agli ultimi giri e capace di chiudere il weekend senza errori.

McLaren: ritiro Piastri, Norris solo settimo

Weekend da dimenticare per la McLaren. Oscar Piastri, leader del Mondiale, ha pagato una partenza disastrosa con partenza anticipata e stop improvviso, finendo poi a muro in curva-6 già nel corso del primo giro.

Un blackout molto grave da parte di un pilota che fino a questo momento aveva sbagliato pochissimo, ma che poi non è così costoso in termini di lotta per il titolo contro il compagno di squadra Lando Norris: l'inglese è stato infatti protagonista di una gara decisamente anonima, arrivando solo settimo al traguardo senza poter superare Liam Lawson (5°) e Yuki Tsunoda (6°). La lotta per il titolo resta così congelata, con Norris che recupera appena sei punti.

Ferrari ancora in ombra

Per una McLaren che stecca clamorosamente, non c'è però una Ferrari in grado di ribaltare il weekend negativo. Lewis Hamilton ha chiuso ottavo davanti a Charles Leclerc, dopo un finale discusso: il britannico avrebbe dovuto restituire la posizione al compagno, ma ha tagliato il traguardo con quattro decimi di vantaggio.

Al netto dell'incomprensione tra i due piloti comunque cambia poco in ottica classifica Costruttori, con la Rossa che resta fuori dai piani alti, ancora lontana da podio e vittoria pur in assenza delle McLaren al vertice e soprattutto con la Mercedes che completa il sorpasso e si prende la seconda piazza.

Hadjar chiude la top-10

A punti anche Isack Hadjar, decimo con la Racing Bulls. Fuori dalla top-10 Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman, undicesimo e dodicesimo.

Prossimi appuntamenti: il 5 ottobre GP a Singapore

Il programma del Mondiale 2025 di Formula 1 prosegue tra due settimane, con il GP di Singapore, 18° round del campionato in scena sul caldissimo circuito cittadino di Marina Bay nel weekend del prossimo 5 ottobre.

Pubblicato da Alessio Ricci, 21/09/2025