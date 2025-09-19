F1 GP Azerbaijan 2025: Ferrari al comando nelle FP2! Hamilton batte Leclerc, Norris sbaglia

Dopo il dominio McLaren nelle FP1, il pomeriggio di Baku si tinge di rosso. La Ferrari chiude infatti la seconda sessione di prove libere del GP Azerbaijan 2025 di Formula 1 con una doppietta: miglior tempo per Lewis Hamilton in 1:41.293, seguito da Charles Leclerc a 74 millesimi.
Ferrari sorprende con la doppietta
Le Rosse hanno trovato subito il giusto bilanciamento con pista più gommata e temperature leggermente calate. Hamilton, reduce dall’errore della mattinata, si è riscattato sfruttando al meglio le Soft. Alle sue spalle un competitivo Leclerc, costante anche nei long run.
McLaren in difficoltà: Norris a muro, Piastri sottotono
Sessione complicata invece per la McLaren, in difficoltà sul fronte del grip. Lando Norris ha chiuso solo decimo dopo un contatto con le barriere in curva-4 che ha danneggiato la sospensione posteriore mettendo fine in anticipo al suo pomeriggio.
Here's that moment... and Lando's reaction 💥📻#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/hbrMy3RP0p— Formula 1 (@F1) September 19, 2025
Oscar Piastri è addirittura dodicesimo: il leader del Mondiale ha toccato il muro in curva-15 senza conseguenze tecniche, ma è sotto investigazione per una potenziale irregolarità commessa in regime di bandiere gialle.
Crunch! 💥— Formula 1 (@F1) September 19, 2025
Piastri's moment at Turn 15 👀#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/siU1FaClO3
Mercedes solide, Antonelli vicino a Russell
Con le McLaren attardate, le Mercedes hanno approfittato della situazione. George Russell ha chiuso terzo a quasi mezzo secondo da Hamilton, mentre Andrea Kimi Antonelli ha confermato la sua crescita piazzandosi subito alle sue spalle.
Bearman e Verstappen completano la top-6
Sorprendente Oliver Bearman, quinto con un run competitivo sulle Medium C5: scelta che potrebbe diventare interessante in qualifica, soprattutto in Q3. Sesto posto per Max Verstappen, ancora alle prese con una Red Bull non perfettamente a posto nei cambi di direzione dell'ostico circuito cittadino azero.
Il programma del sabato a Baku: alle 14 le qualifiche
Il programma del weekend del GP d'Azerbaijan proseguirà nella giornata di sabato 20 settembre, con le prove libere 3 alle ore 10:30, e le qualifiche numero 17 della stagione in programma alle 14.00 italiane.
Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Baku e le classifiche generali del campionato.