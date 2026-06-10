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Volkswagen Polo, adesso costa di meno: arriva la versione Young sotto i 19 mila euro

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5 ore fa - Nuova Volkswagen Polo Young, quanto costa e cosa offre l’allestimento entry level

Volkswagen rende più accessibile la Polo introducendo l’allestimento Young. Dotazioni complete e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

Volkswagen ha deciso di rendere più accessibile la Polo. Per tale motivo ha ampliato la sua gamma introducendo il nuovo allestimento entry level ''Young''. Modello che è stato da subito messo in offerta e in caso di permuta o di rottamazione sarà possibile portarlo a casa a meno di 19.000 euro.

Polo Young, perfetta per i neopatentati

Questa versione della Polo dispone della motorizzazione benzina 1.0 da 80 CV abbinata a un cambio manuale a 5 rapporti. Per tale motivo, può essere guidata anche dai neopatentati.

Nuova versione entry level ma non per questo ''essenziale'' nelle dotazioni. Volkswagen offre infatti di serie equipaggiamenti come i cerchi in lega da 15 pollici e i vetri posteriori oscurati, nonché le dotazioni che aggiungono comfort e praticità nell’uso quotidiano, come i sensori di parcheggio posteriori e l’App-Connect Wireless, che permette di connettere senza fili gli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Ma non è tutto in quanto troviamo anche strumentazione digitale da 8 pollici, infotainment da 8 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, rilevamento della stanchezza del conducente Fatigue Detection, sistema di monitoraggio anteriore Front Assist con frenata automatica City, emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti e assistente al mantenimento di corsia Lane Assist.

Prezzo e offerta

Nuova Volkswagen Polo Young è proposta a partire da 22.250 euro. Tuttavia, grazie a un contributo di Volkswagen e delle Concessionarie pari a 3.350 euro, il prezzo di listino si riduce a 18.900 euro in caso di permuta o rottamazione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026
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volkswagenvolkswagen polo
Listino Volkswagen Polo
AllestimentoCV / KwPrezzo
Polo 1.0 Life 80 CV 80 / 5923.900 €
Polo 1.0 Edition Plus 80 CV 80 / 5924.100 €
Polo 1.0 TSI Life 95 CV 95 / 7024.600 €
Polo 1.0 TSI Edition Plus 95 CV 95 / 7024.800 €
Polo 1.0 TSI Life 95 CV DSG 95 / 7026.300 €
Polo 1.0 TSI Style 95 CV 95 / 7026.400 €
Polo 1.0 TSI R-Line 95 CV 95 / 7026.400 €
Polo 1.0 TSI Edition Plus 95 CV DSG 95 / 7026.500 €
Polo 1.0 TSI R-Line Plus 95 CV 95 / 7026.700 €
Polo 1.0 TSI R-Line 95 CV DSG 95 / 7028.100 €
Polo 1.0 TSI Style 95 CV DSG 95 / 7028.100 €
Polo 1.0 TSI Edition 50 95 CV 95 / 7028.200 €
Polo 1.0 TSI R-Line Plus 95 CV DSG 95 / 7028.400 €
Polo 1.0 TSI Edition 50 95 CV DSG 95 / 7029.900 €
Polo 1.0 TSI Style 115 CV DSG 115 / 8530.100 €
Polo 1.0 TSI R-Line 115 CV DSG 115 / 8530.100 €
Polo 1.0 TSI R-Line Plus 115 CV DSG 115 / 8530.400 €
Polo 1.0 TSI Edition 50 115 CV DSG 115 / 8531.900 €
Polo 2.0 GTI 207 CV 207 / 15234.100 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Polo visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Polo
Filippo Vendrame
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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