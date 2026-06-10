Volkswagen Polo, adesso costa di meno: arriva la versione Young sotto i 19 mila euro

Volkswagen ha deciso di rendere più accessibile la Polo. Per tale motivo ha ampliato la sua gamma introducendo il nuovo allestimento entry level ''Young''. Modello che è stato da subito messo in offerta e in caso di permuta o di rottamazione sarà possibile portarlo a casa a meno di 19.000 euro.
Polo Young, perfetta per i neopatentati
Questa versione della Polo dispone della motorizzazione benzina 1.0 da 80 CV abbinata a un cambio manuale a 5 rapporti. Per tale motivo, può essere guidata anche dai neopatentati.
Nuova versione entry level ma non per questo ''essenziale'' nelle dotazioni. Volkswagen offre infatti di serie equipaggiamenti come i cerchi in lega da 15 pollici e i vetri posteriori oscurati, nonché le dotazioni che aggiungono comfort e praticità nell’uso quotidiano, come i sensori di parcheggio posteriori e l’App-Connect Wireless, che permette di connettere senza fili gli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.
Ma non è tutto in quanto troviamo anche strumentazione digitale da 8 pollici, infotainment da 8 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, rilevamento della stanchezza del conducente Fatigue Detection, sistema di monitoraggio anteriore Front Assist con frenata automatica City, emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti e assistente al mantenimento di corsia Lane Assist.
Prezzo e offerta
Nuova Volkswagen Polo Young è proposta a partire da 22.250 euro. Tuttavia, grazie a un contributo di Volkswagen e delle Concessionarie pari a 3.350 euro, il prezzo di listino si riduce a 18.900 euro in caso di permuta o rottamazione.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Polo 1.0 Life 80 CV
|80 / 59
|23.900 €
|Polo 1.0 Edition Plus 80 CV
|80 / 59
|24.100 €
|Polo 1.0 TSI Life 95 CV
|95 / 70
|24.600 €
|Polo 1.0 TSI Edition Plus 95 CV
|95 / 70
|24.800 €
|Polo 1.0 TSI Life 95 CV DSG
|95 / 70
|26.300 €
|Polo 1.0 TSI Style 95 CV
|95 / 70
|26.400 €
|Polo 1.0 TSI R-Line 95 CV
|95 / 70
|26.400 €
|Polo 1.0 TSI Edition Plus 95 CV DSG
|95 / 70
|26.500 €
|Polo 1.0 TSI R-Line Plus 95 CV
|95 / 70
|26.700 €
|Polo 1.0 TSI R-Line 95 CV DSG
|95 / 70
|28.100 €
|Polo 1.0 TSI Style 95 CV DSG
|95 / 70
|28.100 €
|Polo 1.0 TSI Edition 50 95 CV
|95 / 70
|28.200 €
|Polo 1.0 TSI R-Line Plus 95 CV DSG
|95 / 70
|28.400 €
|Polo 1.0 TSI Edition 50 95 CV DSG
|95 / 70
|29.900 €
|Polo 1.0 TSI Style 115 CV DSG
|115 / 85
|30.100 €
|Polo 1.0 TSI R-Line 115 CV DSG
|115 / 85
|30.100 €
|Polo 1.0 TSI R-Line Plus 115 CV DSG
|115 / 85
|30.400 €
|Polo 1.0 TSI Edition 50 115 CV DSG
|115 / 85
|31.900 €
|Polo 2.0 GTI 207 CV
|207 / 152
|34.100 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Polo visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Polo
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