Volkswagen Polo, adesso costa di meno: arriva la versione Young sotto i 19 mila euro

Volkswagen rende più accessibile la Polo introducendo l’allestimento Young. Dotazioni complete e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

Volkswagen ha deciso di rendere più accessibile la Polo. Per tale motivo ha ampliato la sua gamma introducendo il nuovo allestimento entry level ''Young''. Modello che è stato da subito messo in offerta e in caso di permuta o di rottamazione sarà possibile portarlo a casa a meno di 19.000 euro.

Polo Young, perfetta per i neopatentati

Questa versione della Polo dispone della motorizzazione benzina 1.0 da 80 CV abbinata a un cambio manuale a 5 rapporti. Per tale motivo, può essere guidata anche dai neopatentati.

Nuova versione entry level ma non per questo ''essenziale'' nelle dotazioni. Volkswagen offre infatti di serie equipaggiamenti come i cerchi in lega da 15 pollici e i vetri posteriori oscurati, nonché le dotazioni che aggiungono comfort e praticità nell’uso quotidiano, come i sensori di parcheggio posteriori e l’App-Connect Wireless, che permette di connettere senza fili gli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Ma non è tutto in quanto troviamo anche strumentazione digitale da 8 pollici, infotainment da 8 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, rilevamento della stanchezza del conducente Fatigue Detection, sistema di monitoraggio anteriore Front Assist con frenata automatica City, emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti e assistente al mantenimento di corsia Lane Assist.

Prezzo e offerta

Nuova Volkswagen Polo Young è proposta a partire da 22.250 euro. Tuttavia, grazie a un contributo di Volkswagen e delle Concessionarie pari a 3.350 euro, il prezzo di listino si riduce a 18.900 euro in caso di permuta o rottamazione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026