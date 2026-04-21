Vacanze Sicure 2026, la Polstrada controlla le auto: focus sulle condizioni delle gomme

Anche nel 2026 torna l'operazione Vacanze Sicure. Si tratta di una campagna di sicurezza portata avanti dalla Polizia Stradale con un focus specifico sulle condizioni degli pneumatici. Lo sappiamo molto bene, il buono stato delle gomme è fondamentale per garantire la sicurezza delle auto. Lesinare su questo aspetto può avere conseguenze molto pericolose. Eppure, dalle passate edizioni dell'operazione Vacanze Sicure era emerso che gli italiani tendono a dimenticarsi un po' troppo spesso di controllare lo stato degli pneumatici delle proprie auto. Cosa scoprirà quest'anno la Polizia Stradale? Tra qualche mese arriverà il resoconto e a quel punto capiremo se rispetto agli anni passati, la situazione è migliorata oppure no.

Vacanze Sicure 2026

I controlli sono già iniziati

La nuova campagna dei controlli è partita il 20 aprile. Come verranno effettuati? Durante i normali servizi di vigilanza su strade e autostrade, le pattuglie effettueranno una verifica approfondita sugli pneumatici dei veicoli fermati, per verificare lo stato di usura e la presenza di eventuali danni che possono pregiudicare la sicurezza. In particolare, ci si focalizzerà su:

omologazione degli pneumatici;

rispondenza alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione;

omogeneità degli pneumatici montati sugli stessi assi;

idoneità dell'equipaggiamento stagionale in relazione al periodo dell'anno.

Vacanze Sicure 2026

Le pattuglie della Polizia Stradale che effettueranno questi specifici controlli hanno partecipato a una sessione formativa di approfondimento tecnico. Inoltre, sono state dotate di uno spessimetro, cioè di uno strumento omologato che consente di rilevare correttamente la profondità del battistrada. La campagna prevede ampi controlli diffusi sul territorio nazionale. Tutti i dati che saranno raccolti, successivamente saranno poi elaborati secondo un modello statistico definito dal Politecnico di Torino. I risultati dell'operazione Vacanze Sicure 2026 andranno poi a costituire la base per una campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti in vista dei prossimi esodi estivi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026