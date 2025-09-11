Dalla Turchia all’Europa: Togg presenta due modelli elettrici e il sistema IA

Il costruttore turco sbarca aI Salone dell'Auto IAA 2025 con il SUV e la berlina a batterie T10X e T10F insieme alla piattaforma digitale Can.ai

Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), è una società turca nata nel 2018 con l’obiettivo di sviluppare un marchio di mobilità ad ampio respiro internazionale (guarda la homepage di Togg). Dopo aver consolidato la propria presenza sul mercato interno, Togg ha scelto la cornice dell’IAA di Monaco 2025 per presentarsi al pubblico europeo con due modelli elettrici e una piattaforma digitale di nuova generazione.

Togg: a IAA 2025 presenta il C-SUV elettrico T10X

Il Togg T10X è un SUV elettrico che avevamo conosciuto un paio di anni fa (guarda Togg T10X 2023) e che oggi è pronto a uscire dai confini del mercato turco. Si tratta di uno sport utility dalle dimensioni piuttosto compatte, che lo piazzano direttamente nel segmento dei C-SUV, poiché misura 4,59 metri di lunghezza, 1,85 m di larghezza e 1,68 m di altezza, con un passo di 2,89 m.

Il design si caratterizza per proporzioni equilibrate e uno stile sobrio, con l’eccezione della griglia frontale cromata, che è di grandi dimensioni e un po' appariscente. Disponibile in configurazioni a trazione posteriore o integrale, il modello offre potenze di 218 o 435 CV.

Le batterie proposte sono due:

52,4 kWh per un’autonomia fino a 314 km WLTP

88,5 kWh per percorrenze fino a 523 km (468 km in versione AWD)

La variante Dual Motor AWD accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e supporta ricariche rapide fino a 180 kW, con passaggio dal 20 all’80% in meno di 30 minuti.

Togg: il SUV T10X ha potenza di 218 o 435 CV e autonomia EV fino a 523 km

Abitacolo elegante e tecnologia di bordo evoluta

All’interno spiccano i display digitali: 29” per la strumentazione, 12,3” per l’infotainment e 8” per il climatizzatore. A bordo si trovano anche connettività 5G, ricarica wireless, Wi-Fi hotspot e impianto audio Meridian. La dotazione di ADAS include frenata automatica, mantenimento di corsia, riconoscimento segnali, assistente al parcheggio e telecamere a 360°.

Togg: a IAA 2025 debutta anche la berlina fastback T10F

Accanto al SUV, Togg ha mostrato la berlina elettrica T10F, lunga 4,76 metri e con passo condiviso con la T10X.

È disponibile in tre varianti:

Standard Range RWD: 218 CV, batteria 52,4 kWh, autonomia 350 km WLTP

Long Range RWD: stessa potenza ma batteria 88,5 kWh, autonomia fino a 623 km

Dual Motor AWD: 435 CV, 700 Nm, 0-100 km/h in 4,8 secondi, fino a 523 km WLTP

La T10F ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP e dispone di sette airbag, cruise control adattivo e sistemi di sicurezza avanzati come Blind Spot Assist e Driver Monitoring.

Togg: per la berlina T10F batteria da 52,4 o 88,5 kWh e autonomia fino a 623 km

Oltre ai due veicoli a batterie, l’azienda turca ha introdotto la piattaforma Can.ai, sviluppata con Microsoft Türkiye. Non si limita a funzioni vocali tradizionali ma integra machine learning, comprensione del linguaggio naturale e interfacce senza contatto (ZeroTouch UI).

Togg: a IAA 2025 anche la piattaforma digitale Can.ai con intelligenza artificiale

Un sistema intelligente

L’obiettivo è offrire un assistente in grado di interpretare il contesto, anticipare le esigenze dell’utente e gestire azioni in autonomia, con piena integrazione nell’ecosistema Trumore.

Togg: il costruttore turco presente nei padiglioni del Salone dell'Auto IAA 2025

Una strategia di mobilità integrata

Con il doppio debutto europeo del SUV T10X e della berlina T10F, insieme al lancio della piattaforma Can.ai, Togg si propone come nuovo competitor nel settore dei BEV e delle soluzioni digitali per la mobilità. La combinazione di design, autonomia e servizi tecnologici mira a inserirsi nel complesso panorama europeo della mobilità elettrica. Voi cosa ne pensate di questo nuovo brand? Potrebbe avere successo anche in Italia? Fatecelo sapere.

