Il sound di un'auto elettrica può emozionare? Porsche pensa di si

ELETTRICHE RUMOROSE? PORSCHE CI PENSA Porsche ha appena svelato la nuova 718 Cayman GT4 RS con il motore boxer di 4,0 litri preso in prestito dalla 911 GT3 con un rumore di aspirazione che suona come una melodia. Però, come dimostra la Mission R Racer, il tempo delle sportive con motore convenzionale sta rapidamente volgendo al termine, e le prossime 718 saranno elettriche. Per un costruttore che basa il suo successo sulle emozioni e sull'esperienza di guida, perdere parte del carattere dell’auto per colpa del rumore che non c’è più è qualcosa di inconcepibile. Aggirare il problema? A Zuffenhausen ci stanno pensando seriamente e pare che gli ingegneri tedeschi abbiano trovato una soluzione ingegnosa. Di fatto, si tratta di un sistema di scaricoper veicoli elettrici che potrebbe essere già presente sulla Taycan di nuova generazione e sulla prossima Macan elettrica. Ma approfondiamo l’argomento.

VEDI ANCHE

Brevetto Porsche: simulatore di sound montabile sui futuri modelli elettriciRUMORE ELETTRICO BREVETTATOSecondo i documenti depositati in Germania, Porsche afferma che il rumore di fondo esterno causato dai motori elettrici è classificabile come “non emotivo” ed “è dominato dal rumore di rotolamento delle gomme”. Naturalmente, tutti i veicoli elettrici devono disporre di una sorta di sistema di avviso acustico per informare i pedoni della vicinanza del veicolo e, in genere, utilizzano altoparlanti posizionati dietro il paraurti. Porsche ora vuole fare le cose in modo diverso, perché i normali sistemi sono “limitati in volume e qualità del suono”. Per superare questo problema, è in fase di sviluppo un nuovo simulatore di rumore all'interno di un “corpo di risonanza” per rendere i veicoli elettrici più rumorosi e più piacevoli dal punto di vista acustico.

Brevetto Porsche: amplificatori al posto dei tubi di scaricoEMOZIONE SONORA DA UN’ELETTRICAIn sostanza, Porsche vuole rendere il suono delle sue prossime auto a batteria più simile a quello prodotto dai tubi di scappamento e ospiterebbe il simulatore di rumore all'interno di un componente che assomiglia molto all’impianto di scarico delle auto con motore a combustione. Questo sarebbe realizzato presumibilmente in acciaio inossidabile, per contribuire a rendere il sound ancora più simile. Grazie a questo ingegnoso sistema che funziona come un amplificatore, Porsche mira ad avvicinarsi “molto al carattere emotivo” di un'auto normale. Può sembrare un banale espediente, e siamo consapevoli che questo non sarà nulla di soddisfacente come un vero sistema di scarico, ma più ci avviciniamo, meglio è. Voi che ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/11/2021