CES 2022: la turca Togg svela una berlina EV ipertecnologica

Al Consumer Electronic Show (CES 2022) di Las Vegas, l’azienda turca Togg (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) ha presentato un’insolita berlina full-electric dal look futuristico. L'obiettivo di questa nuova startup - fondata nel 2018 su iniziativa statale - è di produrre fino a un milione di veicoli (in 5 diversi segmenti) entro il 2030. Il primo modello, un e-SUV di medie dimensioni dovrebbe arrivare sul finire del 2022 (qui la nostra anticipazione). ''si tratterà del primo SUV elettrico prodotto in Europa continentale da un costruttore non tradizionale'', ha dichiarato il CEO di Togg Gürcan Karakaş.

Togg concept EV: laterale

IL TOCCO DI PININFARINA La concept svelata in Nevada è stata realizzata grazie al prezioso contributo di Pininfarina e con la supervisione del designer turco Murat Günak. Lo stile della 3 volumi è indubbiamente elegante, con linee filanti e superfici ben levigate. Non mancano poi soluzioni ricercate, come le telecamere al posto degli specchi laterali e le portiere posteriori “a vento”. Sul frontale campeggia l’emblema Togg, con due frecce che si uniscono a formare un diamante: simbolo di unione fra Oriente e Occidente. Gli interni sono ipertecnologici: quattro sedute singole e una plancia con maxi-schermo ricurvo per il quadro strumenti e l’infotainment. Il sistema multimediale sfrutta inoltre le caratteristiche della piattaforma Smart Life: un’interfaccia intelligente che consente di accedere ai comandi di tutte le API (Application Programming Interfaces) in background, incluse quelle dei dispositivi smart connessi.

Togg concept EV: interno

PRIMA IL SUV Durante la kermesse di Las Vegas, Togg si è autodefinita: ''azienda tecnologica a tutto tondo'' annunciando che la prima vettura a sbarcare sul mercato sarà proprio la già citata e-SUV (qui la presentazione al CES 2022 di Sony Vision S 02). Un crossover compatto a batterie preordinabile dalla fine 2022 e commercializzato per gli inizi del 2023. Le prime consegne verranno effettuate in Turchia e solo successivamente l’auto arriverà anche in Italia, Spagna, Francia, Germania e Svezia. La gamma si completerà poi con un B-SUV, una berlina di segmento C e una MPV.