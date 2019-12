BMW iX3: GAMMA E POTENZA Vi avevamo già mostrato alcune foto spia della Bmw iX3, il primo SUV 100% elettrico di Monaco di Baviera. Oggi, oltre ad altre immagini, Bmw ha rilasciato alcuni nuovi dati preliminari relativi a gamma e potenza del SUV EV. Mercedes EQC, Audi e-tron, Jaguar I-Pace e Tesla Model X: il guanto della sfida sta per essere lanciato.

BMW iX3: COSA SAPPIAMO Anche se sarà messo in produzione il prossimo anno in Cina, per il mercato mondiale Bmw iX3 sarà un modello del 2021. Dalle prime informazioni rilasciate dalla Casa e intuite osservando le foto sappiamo che si tratterà più di una semplice versione elettrificata della nuova Bmw X3, dalla quale si distanzia stilisticamente grazie soprattutto ad un doppio rene più grande e unito nella parte centrale. Alloggiato nella parte bassa dell'auto, sotto l'abitacolo, il pacco batterie da 74 kWh permetterà di percorrere a emissioni zero oltre 439 km con una singola carica.

POTENZA E TRAZIONE Secondo i dati rilasciati dalla Casa un singolo motore elettrico produrrà un totale di 286 cavalli e una coppia istantanea di quasi 400 Nm. Inizialmente disponibile a trazione posteriore, non si esclude l'arrivo, in futuro, di una variante a trazione integrale. Destinata a essere prodotta a Shenyang, in Cina, la iX3 insieme a i4 e iNext, sarà solo parte di una gamma di 12 modelli completamente elettrici che Bmw ha in previsione di lanciare entro il 2023.