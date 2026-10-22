Tesla, i conti del terzo trimestre 2026: ricavi a 28 miliardi e utili in calo

Tesla ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2026. Com'è andata? Wall Street si aspettava un trimestre senza variazioni significative. Dei volumi di vendita della casa automobilistica avevamo già detto tutto quando erano usciti i numeri del Q3. Tesla ha consegnato 486.532 veicoli nel terzo trimestre, in calo del 2,1% rispetto all'anno precedente, ma ben al di sopra delle 461.974 unità previste. L'azienda americana aveva pure installato 13,7 GWh di sistemi di accumulo energetico, in aumento rispetto ai 12,5 GWh di un anno fa, ma al di sotto dei circa 15,9 GWh previsti dagli analisti.

I risultati finanziari di Tesla per il terzo trimestre 2026

L'azienda di Elon Musk ha dunque registrato ricavi per 28,05 miliardi di dollari nel trimestre concluso il 30 settembre, in linea con quello dell'anno precedente e con le previsioni di Wall Street di 28,06 miliardi di dollari ma superando la stima media degli analisti, pari a 27,88 miliardi di dollari. L'utile non-GAAP si è attestato a 0,48 dollari per azione, superando le stime di 0,45 dollari, ma in calo del 4% rispetto ai 0,50 dollari di un anno fa.

Complessivamente, un trimestre migliore di quanto registrato nel Q2, ma il trend non è cambiato. I margini si sono ripresi, con il margine lordo del settore auto, esclusi gli accrediti, tornato sopra il 18%, tuttavia l'utile operativo è comunque diminuito del 56% su base annua, poiché le spese per l'intelligenza artificiale e il robot Optimus sono cresciute più rapidamente dell'utile lordo. Su base GAAP, l'utile netto è sceso del 43% a 787 milioni di dollari, ovvero 0,22 dollari per azione.

Tesla Q3 2026

Il margine lordo totale è stato del 19,6%, in aumento di 160 punti base rispetto al 18% di un anno fa e ben al di sopra del 16,8% registrato da Tesla nel secondo trimestre. L'utile operativo è diminuito del 56% a 718 milioni di dollari, con un margine operativo del 2,6%, rispetto al 5,8% di un anno fa e all'1,4% del trimestre precedente.

Le spese operative si sono attestate a 4,78 miliardi di dollari, in aumento del 39% rispetto all'anno precedente. Le sole spese per ricerca e sviluppo sono aumentate del 69%, raggiungendo i 2,76 miliardi di dollari, grazie agli investimenti di Tesla in quella che ora definisce ''Super Intelligence'' (SI), Optimus e Cybercab.

Le spese in conto capitale sono state pari a 4,73 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 2,25 miliardi di dollari di un anno fa, e il flusso di cassa libero (Free Cash Flow) si è attestato a 1,53 miliardi di dollari, rispetto ai 3,99 miliardi di dollari di un anno fa e al valore negativo di 1,09 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Tesla ha chiuso il trimestre con 45,4 miliardi di dollari di liquidità.

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