Auto più vendute in Europa a settembre 2026: Tesla domina la classifica

Model Y e Model 3 sono le auto più vendute secondo i dati Dataforce

Quali sono state le auto più vendute in Europa a settembre 2026? Le Tesla hanno dominato la classifica di questo mese, secondo i dati di Dataforce. Model Y e Model 3 si sono infatti prese le due prime posizioni di questa particolare graduatoria che adesso andiamo a vedere più da vicino.

Le auto più vendute in Europa a settembre 2026

Tesla Model Y: 40.917

Tesla Model 3: 25.057

Volkswagen Golf: 18.088

Dacia Sandero: 17.547

Volkswagen Tiguan: 16.457

Mercedes GLC: 16.317

Toyota Yaris Cross: 16.036

Renault Clio: 15.735

Peugeot 208: 15.733

Jaecoo 7: 15.470

Una cinese nella Top 10

Complessivamente, le due Tesla hanno ottenuto 66.035 immatricolazioni, un valore record per la casa automobilistica americana. Un dato che comunque non deve sorprendere troppo dato che spesso alla fine di ogni trimestre, Tesla accelera la consegna delle sue auto. In ogni caso, si tratta di un risultato di rilievo.

Tesla Model 3

Vale la pena poi di notare che nella Top 10 delle auto più vendute in Europa a settembre è presente un modello cinese e cioè la Jaecco 7. Il Gruppo Chery, infatti, continua a crescere in Europa e questi numeri lo dimostrano.

Il primo modello italiano? La FIAT Panda con 11.404 unità vendute in posizione numero 26.

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