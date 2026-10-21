Auto più vendute in Europa a settembre 2026: Tesla domina la classifica

Quali sono state le auto più vendute in Europa a settembre 2026? Le Tesla hanno dominato la classifica di questo mese, secondo i dati di Dataforce. Model Y e Model 3 si sono infatti prese le due prime posizioni di questa particolare graduatoria che adesso andiamo a vedere più da vicino.
Le auto più vendute in Europa a settembre 2026
- Tesla Model Y: 40.917
- Tesla Model 3: 25.057
- Volkswagen Golf: 18.088
- Dacia Sandero: 17.547
- Volkswagen Tiguan: 16.457
- Mercedes GLC: 16.317
- Toyota Yaris Cross: 16.036
- Renault Clio: 15.735
- Peugeot 208: 15.733
- Jaecoo 7: 15.470
Una cinese nella Top 10
Complessivamente, le due Tesla hanno ottenuto 66.035 immatricolazioni, un valore record per la casa automobilistica americana. Un dato che comunque non deve sorprendere troppo dato che spesso alla fine di ogni trimestre, Tesla accelera la consegna delle sue auto. In ogni caso, si tratta di un risultato di rilievo.
Vale la pena poi di notare che nella Top 10 delle auto più vendute in Europa a settembre è presente un modello cinese e cioè la Jaecco 7. Il Gruppo Chery, infatti, continua a crescere in Europa e questi numeri lo dimostrano.
Il primo modello italiano? La FIAT Panda con 11.404 unità vendute in posizione numero 26.
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