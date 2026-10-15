La lunga notte della Tesla Roadster: sta arrivando davvero e avrà i razzi

C'è chi pensava che questo momento non sarebbe più arrivato e invece ci siamo. Questa notte, Tesla svelerà la nuova Roadster. Come già sapevamo l'appuntamento è per il 15 ottobre ma visto che la presentazione si terrà alle 7.55 di sera, qui da noi saranno le 2.55 di notte del 16 ottobre.

Un'auto elettrica con i razzi

In realtà la presentazione ha avuto un ultimo rinvio di due settimane a causa delle condizioni del meteo del Texas che davano pioggia. Il bel tempo è fondamentale per l'evento. Perché? Non è una questione di immagine od organizzazione. Semplicemente, la nuova Roadster sembra che avrà davvero un pacchetto tecnico che le permetterà di arrivare a disporre di propulsori a gas freddo sviluppati da SpaceX che le consentiranno di sollevarsi da terra. Pare che avremo una dimostrazione con una vettura comunque controllata a distanza. Insomma, vedremo qualcosa di davvero insolito.

Una lunga attesa

La presentazione della nuova Tesla Roadster risale al 2017 e la promessa era di portarla su strada nel 2020. Peccato però che tra problemi, ritardi e altre questione in cui Tesla era impegnata, siamo arrivati al 2026, anzi verso la fine del 2026. C'era anche chi pensava che questa vettura non sarebbe mai arrivata, nonostante Elon Musk affermasse il contrario e continuasse a lodare le sue caratteristiche tecniche definite più volte come eccezionali.

Roadster event streaming live this Thursday at 7:55pm CST https://t.co/AbsmpVucui — Tesla (@Tesla) October 14, 2026

Alla fine, però, ci siamo davvero e tra poche ore scopriremo come sarà davvero la nuova Tesla Roadster

Cosa possiamo aspettarci?

La versione finale dovrebbe presentare un aspetto differente da quello del concept del 2017. Del resto è passato molto tempo e la casa automobilistica ha affinato il suo linguaggio di design. Ci possiamo comunque attendere specifiche tecniche di altissimo profilo, così come prestazioni elevatissime. Il concept originale prometteva 400 km/h di velocità massima e un'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) sotto i 2 secondi. Si parlava addirittura di un'autonomia attorno ai 1.000 km. La nuova Roadster dovrebbe quindi adottare tutte le migliori tecnologie che Tesla ha saputo sviluppare per le sue auto elettriche.

Un brevetto recente depositato da Tesla parlava anche di uno spoiler posteriore che avrebbe contribuito a generare un carico aerodinamico di 700 kg su di una vettura dalle forme molto simili a quelle della Roadster. Lo vedremo sul modello di produzione? Non lo sappiamo ma quello che è certo è che tra poche ore Tesla dovrà per forza stupire vista la lunga attesa.

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