Tesla, arriva la Modalità Halloween: auto fantasma, mummie e scheletri

Chi conosce Tesla lo sa bene. Accanto ad aggiornamenti che vanno a introdurre novità importanti che riguardano il funzionamento dell'auto, in occasione di ricorrenza particolari, è solita rilasciare update più ''ludici''. Si sta avvicinando Halloween e quindi la casa automobilistica non si è lasciata scappare l'occasione di offrire qualcosa di particolare. Con l'update 2026.38.3 sta infatti arrivando la ''Modalità Halloween'' ricca di funzionalità ''spaventose e divertenti''.

Tesla si diverte a Halloween

Una volta arrivato l'aggiornamento e abilitata questa particolare modalità, si noterà subito che la grafica dell'infotainment cambierà in stile Halloween. La macchina si veste da fantasma, coperta da un lenzuolo completamente bianco. I pedoni si trasformeranno in mummie o scheletri, mentre gli altri veicoli assumeranno una colorazione verde spettrale. Inoltre, anche la schermata iniziale con la vettura 3D in primo piano cambia. Lo sfondo diventa in stile Halloween con ''spaventose'' zucche intagliate e una casa stregata.

Halloween Mode now rolling out 🎃 This spooky update turns your Tesla into a haunted house on wheels – Ghost costume on your car's avatar – Enable Trick or Treat to play spooky sounds & flicker the lights when visitors approach – New haunting light show, wraps & lock sound – A rather chilling Photobooth – Frighten people remotely by speaking through the app...your car will say it in a voice of its own Side effects may include neighborhood notoriety — Tesla (@Tesla) October 6, 2026

Ma c'è altro perché si può attivare anche la modalità ''Dolcetto e Scherzetto'' che permette al veicolo di riprodurre suoni spettrali e di far lampeggiare le luci all'avvicinarsi dei visitatori. Potrebbe essere divertente da usare per ''spaventare'' i bambini che vengono a chiedere i dolci a casa.

Con questo aggiornamento Tesla aggiunge anche un nuovo spettacolo di luci, nuove opzioni per personalizzare l'avatar dell'auto e un nuovo suono di chiusura. Infine, Photobooth offre una nuova opzione per Halloween per realizzare selfie ''spaventosi''.

La distribuzione dell'aggiornamento è già in corso. Come al solito avviene per gradi e quindi qualcuno dovrà pazientare ancora un po' per riceverlo.

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