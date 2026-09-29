Tesla Roadster, slitta ancora la presentazione: colpa del maltempo

Ancora un rinvio anche se questa volta non è ''colpa'' di Tesla. Già perché la presentazione della nuova Roadster è stata rinviata dal primo ottobre al 15 ottobre. Problemi tecnici? No, come anticipavamo ieri, il problema riguarda il meteo. L'evento dovrebbe svolgersi presso il sito test di SpaceX a McGregor, in Texas, vicino a Waco. Purtroppo, le previsioni meteo danno brutto tempo e pioggia. Tesla ha fatto sapere che è necessario che le condizioni meteo siano favorevoli in quanto l'evento può svolgersi solamente all'aperto.

Dunque, dopo aver monitorato con attenzione le previsioni meteo, la casa automobilistica ha deciso di rinviare la presentazione. Prima del 15 ottobre, Tesla ha comunque promesso ulteriori dettagli. Non rimane quindi che attendere maggiori informazioni su questa presentazione molto attesa.

Con il brutto tempo, Tesla non può svelare la nuova Roadster

Effettivamente, come riportano i media americani, le previsioni meteo per il primo ottobre non promettono nulla di buono. I dati, aggiornati a lunedì pomeriggio, indicano ora un'alta probabilità di precipitazioni per giovedì, con temporali, raffiche di vento molto intense e oltre 10 centimetri di pioggia. Brutto tempo previsto anche per i due giorni successivi.

Roadster event update



We've been tracking the weather closely with local meteorologists, but given the severe conditions predicted & because this event can only be held outdoors, we've made the difficult decision to reschedule.



New date is October 15. Additional details to… — Tesla (@Tesla) September 28, 2026

Ma perché Tesla è così attenta al meteo? L'evento non può tenersi al chiuso? La casa automobilistica probabilmente farà una dimostrazione in cui mostrerà il funzionamento del pacchetto SpaceX grazie al quale la nuova Roadster potrà sollevarsi da terra. Dunque, la dimostrazione deve essere fatta all'aperto e ovviamente con il bel tempo.

C'è chi ha sollevato il dubbio che ci possa anche essere altro dato che un rinvio di due settimane è tanto. Tuttavia, riprogrammare un evento simile che prevede anche una nutrita partecipazione di invitati non è semplice e serve del tempo per riorganizzare il tutto.

Non rimane che attendere il 15 ottobre. Se non ci saranno ulteriori intoppi, finalmente scopriremo le forme definitivamente della nuova Roadster e le sue caratteristiche.

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