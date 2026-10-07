Blackout? Tesla Model 3 e Model Y possono alimentare un'abitazione

Tesla ha attivato la funzione Powershare Home Backup su Model 3 e la Model Y. Per il momento questa importante novità è valida per il mercato americano. Per l'Europa non sappiamo nulla ma non è detto che in futuro questa nuova funzione non possa arrivare. Di cosa stiamo parlando? Della possibilità di utilizzare l'energia della batteria di trazione delle Model 3 e Model Y per alimentare un'abitazione. Si tratta quindi del Vehicle-to-Home (V2H), una delle possibilità date dalla ricarica bidirezionale. Fino a oggi, solo il Cybertruck era in grado di farlo.

Come funziona

Attenzione, ci sono alcune cose da sapere. È necessario possedere un Powerwall 3 e Tesla garantisce questa funzionalità solo sulle auto ordinate a partire dal primo ottobre. Ecco come funziona in maniera molto semplice. Basterà collegare l'auto a un Wall Connector o a un Universal Wall Connector presso un'abitazione dotata di Powerwall 3. In caso di interruzione di corrente, la batteria di una Model 3 o Model Y potrà essere utilizzata come backup in caso di esaurimento dell'energia contenuta nel sistema di accumulo Powerwall 3.

Powershare Home Backup is now available for new Model 3 & Model Y with Powerwall 3 Extend your home backup by over 2 days with your vehicle https://t.co/a0codvZ2yH — Tesla Energy (@teslaenergy) October 6, 2026

Tesla afferma che una Model 3 o una Model Y aggiungono ''oltre due giorni'' di autonomia per una casa che consuma 30 kWh al giorno, partendo da una carica del 90%. Gli allestimenti standard arrivano ''fino a due giorni''. Un Cybertruck ne aggiunge più di tre.

Chi quindi possiede già in casa un Powerwall 3 e un Wall Connector non avrà bisogno di acquistare altri dispositivi per poter sfruttare la nuova opzione di Model 3 e Model Y. Tuttavia, Tesla fa sapere che bisognerà contattare l'assistenza per abilitarla. Il supporto per Powerwall 2 e Powerwall+ arriverà in un secondo momento stando a quanto afferma l'azienda di Elon Musk.

Niente Europa al momento

Come accennato all'inizio, tale novità è disponibile solo negli Stati Uniti e a Porto Rico. Il sito canadese di Tesla elenca ancora Powershare come una funzionalità esclusiva del Cybertruck. Niente Europa, almeno per il momento.

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