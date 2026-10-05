Tesla permette di scappare con l’auto collegata al Supercharger. Solo in caso di emergenza. Ma paghi i danni

Tesla sta per distribuire una funzione che sulla carta nessuno vorrebbe usare mai. Si chiama Emergency Drive Away e permette a un’auto di ripartire da un Tesla Supercharger anche se il connettore è ancora inserito. A patto di accettare di danneggiare sia la vettura sia la colonnina. La funzione arriverà tramite aggiornamento OTA e, almeno per ora, funziona solo sui Supercharger Tesla e solo negli Stati Uniti.

Come funziona, e quanto costa

Emergency Drive Away lets you shift into Drive while still plugged into a Supercharger https://t.co/40GSzyP4lG — Tesla Charging (@TeslaCharging) October 1, 2026

A presentarla è Max de Zegher, responsabile della ricarica Tesla per il Nord America, in un post su X. La definisce «una funzione che speriamo non vi serva mai». Aggiunge che Tesla sceglie dove costruire i Supercharger tenendo conto della sicurezza e trasferisce le stazioni giudicate poco sicure: «Il nostro obiettivo è che vi sentiate sempre al sicuro quando scendete per scollegare la spina». Sulla scelta di introdurla ammette un lungo dibattito interno: «Ci abbiamo pensato per anni, ma crediamo che offrirla sia la decisione giusta. Non abusatene, così non dovremo limitarla».

Per attivarla il conducente inserisce la marcia, conferma sul display un avviso che spiega come l’uso della funzione danneggerà veicolo e stazione e preme l’acceleratore. Nel video dimostrativo diffuso da Tesla si vede lo sportello motorizzato della presa di ricarica cedere, mentre il connettore si stacca dal cavo della colonnina e dal cavo fuoriesce liquido di raffreddamento.

Dopo l’uso, per la presa di ricarica dell’auto sarà obbligatoria una visita presso un centro assistenza. Per riparare la colonnina, tra lavori elettrici e opere civili, Tesla stima fino a 25.000 dollari (circa 22.000 euro). Ogni attivazione viene presa sul serio, tanto che le registrazioni video dell’uso vengono inviate direttamente all’azienda, come indica l’avviso mostrato nel video. Tesla la chiama «funzione per la tranquillità» e avverte che l’uso scorretto «comporterà ulteriori sanzioni».

Perché ora dopo anni di riflessioni

L’annuncio arriva due mesi dopo la sparatoria avvenuta a Twin Falls, in Idaho, in un In-N-Out Burger: la violenza si è estesa a una stazione Supercharger vicina, dove il tiratore ha aperto il fuoco contro più veicoli. Tra questi, secondo la ricostruzione, ce n’era uno che non poteva allontanarsi perché ancora collegato alla colonnina.

FONTE: InsideEVs

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