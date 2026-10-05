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Tesla robotaxi, il problema notturno sono i “gattini grigi”...

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1 ora fa - Elon Musk spiega perché di notte si fermano

Il problema riguarda la capacità delle telecamere di riconoscere animali domestici quando luce e contrasto sono molto bassi
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I robotaxi di Tesla non sono in servizio tutta la notte. Il motivo? Nel tempo si sono fatte diverse ipotesi ma sul tema è intervenuto direttamente Elon Musk che ha chiarito il perché non sono in funzione. Il motivo è curioso ed è legato alla difficoltà che hanno i sistemi dell'auto a individuare su strada la presenza di animali domestici. Insomma, le Tesla fanno fatica a vedere cani e gatti di notte sulle strade. Il suo esempio è stato quello di ''gattini grigi su asfalto grigio''.

Si tratta di un problema di rilevamento in condizioni di scarsa illuminazione e basso contrasto, che è il punto debole dei sistemi basati solamente sulle telecamere. Con un sensore LiDAR questa limitazione probabilmente non ci sarebbe.

In funzione fino alle ore 23 ma poi stop fino al mattino

Gli orari del servizio robotaxi ad Austin, in Texas, sono stati di recente allungati fino alle ore 23. Niente corse notturne. Ed è qui che è intervenuto Elon Musk a spiegare il perché non sia possibile a oggi offrire un servizio di robotaxi lungo tutto la notte.

Il problema principale che stiamo cercando di risolvere è assicurarci di non investire animali domestici quando sono difficili da vedere di notte. Letteralmente, stiamo cercando di evitare gattini grigi sull'asfalto grigio al buio.

La casa automobilistica sta quindi lavorando per risolvere tale problematica. Le telecamere hanno bisogno di luce e contrasto. Un animale grigio su un marciapiede grigio, citando Elon Musk, di notte diventa quasi invisibile per un sistema simile. Con un sensore LiDAR, le cose sarebbero differenti ma come ben sappiamo, Elon Musk non vuole in alcun modo prenderlo in considerazione. Oggi, si punta solamente sul sistema Tesla Vision basato esclusivamente sulle telecamere presenti sulle auto.

Le aziende che oggi offrono servizi di trasporto a guida autonoma utilizzano sistemi con un mix di telecamere, radar e LiDAR. Tesla invece insiste per la sua strada. Non rimane che attendere per capire se e come la casa automobilistica riuscirà a risolvere questo problema per poter offrire un servizio robotaxi 24 ore su 24.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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