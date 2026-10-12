Tesla cambia nome alla Full Self Driving in Europa: ecco perché

Tesla Full Self Driving cambia nome in tutta Europa. Adesso, l'avanzato pacchetto di assistenza alla guida dell'azienda di Elon Musk si chiama ''Tesla Assisted Driving''. La novità si può già trovare aprendo il sisto della casa automobilistica. Perché questo cambio? Semplicemente la casa automobilistica ha voluto accontentare le autorità tedesche che avevano definito come fuorviante il vecchio nome. Cambio di nome che rientra nell'accordo che vedrà la Germania supportare Tesla nel processo di omologazione di questa piattaforma avanzata di assistenza alla guida a livello europeo.

Tesla accontenta la Germania

Le polemiche sul nome, prima con l'Autopilot e poi con la Full Self Driving non sono certamente nuove e non sono nemmeno limitate solamente al Vecchio Continente. Tuttavia, Tesla oggi ha bisogno in Europa di tutti gli appoggi possibili per far approvare la sua Full Self Driving, anzi la Tesla Assisted Driving. Come sappiamo, alcuni Paesi UE hanno già dato il via libera ma per ricevere l'omologazione in tutti i Paesi UE serve un voto che dovrebbe tenersi a Bruxelles entro fine anno.

Tesla Assisted Driving

In una dichiarazione del 6 ottobre, il Ministero federale dei trasporti tedesco ha affermato che il nome ''FSD - Full Self-Driving Supervised'' è fuorviante perché il sistema non assume completamente il controllo della guida. Il conducente deve prestare attenzione in ogni momento e rimane pienamente responsabile del veicolo. Per accontentare le autorità tedesche e ottenere il loro appoggio, la casa automobilistica si era offerta di cambiare il nome appunto in Tesla Assisted Driving.

Inoltre, a quanto sappiamo, è stato raggiunto anche un accordo sulla gestione dei limiti di velocità. La Germania afferma che il sistema può superare il limite di velocità fino al 10% e sosterrà questa posizione nel processo di approvazione dell'UE. Si tratta di una vera e propria concessione da parte di Tesla. Reuters ha riferito che la versione approvata nei Paesi Bassi consente velocità fino al 50% superiori al limite rilevato.

In Europa, quindi, adesso si parlerà di Tesla Assisted Driving. Le discussioni a Bruxelles comunque continuano ma se davvero Tesla potrà adesso contare su di un Paese come la Germania, la strada per l'approvazione in tutta l'UE della ex FSD si fa più agevole.

VEDI ANCHE

Tags