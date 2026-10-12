Tesla Model 3, novità in Italia: schermo da 16 pollici e più autonomia

Il configuratore italiano della Tesla Model 3 si aggiorna con un display più grande, nuove finiture e miglioramenti alle prestazioni e all'autonomia

Senza grandi proclami, Tesla ha aggiornato il configuratore della Model 3 in Italia, introducendo alcune novità. Nulla di inatteso, comunque, perché questo piccolo aggiornamento era già stato introdotto un paio di settimane fa in Cina.

Che novità ci sono?

La più importante è l'arrivo dello schermo da 16 pollici per l'infotainment, in sostituzione di quello da 15,4 pollici. Il nuovo display era già da tempo disponibile sulla Model Y. Inoltre, arriva il cielo nero, cioè la tappezzeria del tetto. Queste novità valgono per tutte le versioni della Model 3 commercializzata in Italia. Ci sono poi ulteriori piccole novità che riguardano, però, i dati tecnici di alcune varianti della berlina elettrica. Per esempio, per la Long Range a trazione integrale, quella cioè con due motori elettrici, il tempo dell'accelerazione da 0 a 100 km/h scende da 4,4 secondi a soli 4 secondi.

Tesla Model 3 configuratore

C'è poi un'ulteriore variazione che riguarda, invece, la Model 3 Performance. Infatti, c'è stato un miglioramento dell'autonomia. Si passa da 571 km a 600 km WLTP. Miglioramenti che potrebbero dipendere dall'introduzione di un nuovo motore già visto in Cina. Sul configuratore le specifiche dei motori delle varie versioni non sono cambiate ma è possibile che sia solo questa pagina a non essere stata ancora aggiornata.

Che possano esserci novità di motore lo fa pensare anche un mini aggiornamento della Model Y Long Range a trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km/h è passato da 4,8 secondi a 4,6 secondi.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i prezzi. Tesla Model 3 parte sempre da 36.990 euro.

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