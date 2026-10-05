Tesla, il Q3 2026 dà segnali positivi: consegne sopra le stime

Tesla continua a mostrare numeri di vendita incoraggianti. Sembra che il periodo ''difficile'' in cui l'azienda era finita nell'occhio del ciclone soprattutto per le posizioni politiche molto discutibili di Elon Musk sia alle spalle o quasi. Nel corso dello scorso weekend, Tesla ha infatti comunicato i dati sulle consegne nel Q3 2026, cioè del periodo luglio-agosto-settembre.

Complessivamente, la casa automobilistica ha consegnato 486.532 veicoli. Si tratta del 2,1% in meno rispetto al record di 497.099 unità consegnate nello stesso trimestre dell'anno precedente. In ogni caso, il dato è positivo nel senso che gli analisti di Wall Street si attendevano circa 25.000 consegne in meno (la stima era di 461.974 unità). Inoltre, Tesla ha consegnato circa 22.000 veicoli in più rispetto a quelli prodotti.

L'analisi del Q3 2026

Secondo il rapporto condiviso da Tesla, complessivamente l'azienda ha prodotto 464.391 veicoli e ne ha consegnati 486.532 nel terzo trimestre del 2026. Model 3 e Model Y hanno rappresentato 478.237 di queste consegne. Purtroppo, come sempre, la casa automobilistica non fa una distinzione e quindi offre un dato cumulativo di questi due modelli. La voce ''Altri modelli'' comprende il Cybertruck, il camion elettrico Semi e le rimanenti scorte di Model S e Model X. Sono state consegnate complessivamente 8.295 unità, un calo del 48% rispetto alle 15.933 unità di un anno fa.

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Tesla ha consegnato 22.141 veicoli in più rispetto a quelli prodotti. Si tratta del secondo trimestre consecutivo in cui l'azienda ha ridotto le scorte e, tra il secondo e il terzo trimestre, ha smaltito i circa 50.000 veicoli in eccesso prodotti nel primo trimestre.

Confrontando i primi 3 trimestri del 2025 con quelli del 2026, Tesla è ancora in positivo. Nei primi tre trimestri ha consegnato 1.324.681 veicoli, con un aumento dell'8,8% rispetto ai 1.217.902 previsti nello stesso periodo del 2025. Ce la farà a chiudere l'anno in positivo? Lo scopriremo. Intanto, il 21 ottobre la casa automobilistica comunicherà e discuterà i risultati finanziari di questo periodo.

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