Sotto Sanremo Swift si sente ancora più speciale

Si chiama Swift Sakura ed è un... fiore di citycar. Premiere al Festival, poi vendite per un periodo limitato. A un prezzo interessante

Suzuki arriva a Sanremo con il passo leggero di chi sa come si entra in scena: senza strafare, ma lasciando il segno.

E il segno, quest’anno, ha la forma di un piccolo ideogramma giapponese: 桜. Si traduce Sakura, si pronuncia Sà kurà, significa “fiore di ciliegio” e battezza la nuova serie speciale di Swift Hybrid, presentata in anteprima proprio durante la settimana più luminosa dell’anno.

Suzuki Swift Hybrid Sakura: quando si dice ''sotto i riflettori''

Swift Hybrid Sakura è un omaggio dichiarato alla best seller Suzuki, ma anche un modo per vestirla da serata di gala, senza scadere nel tappeto rosso facile (sfoglia la gallery, è un consiglio...).

Swift Hybrid Sakura è pura eleganza femminile

Bianco Artico Metallizzato sotto, Oro Rosa Metallizzato sopra: una livrea bicolore che sembra uscita da un moodboard di stilisti nippo-pop, più che da un ufficio prodotto.

Le decal con il kanji sui montanti posteriori fanno il resto, un dettaglio che strizza l’occhio a chi ama i richiami culturali, senza bisogno di farli pesare.

Abito bianco, cappellino rosa-oro

Dentro, stessa filosofia: tocchi Oro Rosa su plancia, pannelli porta e console, giusto per ricordare che sì, è sempre una Swift, ma oggi si è messa il kimono buono.

La base tecnica è quella della 1.2 Hybrid AT Top, già ricca di suo (full LED, cerchi da 16”, sedili riscaldabili, infotainment wireless), a cui la Sakura aggiunge ricarica wireless e un bracciolo più morbido e più chic.

Dentro è full optional e... un po' vanitosa

Sotto il cofano, il noto 1.2 mild hybrid 12V da 81 CV: niente fuochi d’artificio, ma un equilibrio zen tra consumi, comfort e libertà di movimento.

Vendite per un peridio limitato a un prezzo di 21.950 euro, con possibilità di finanziamento a 99 euro al mese, anche senza rottamazione. In tempi di automobili che costano come monolocali vista mare, cifre che fanno sempre alzare le antenne.

Suzuki Swift Hybrid Sakura da 21.950 euro

E Sanremo? Swift Sakura non è l’auto che vedremo accompagnare i conduttori, ma la sua presenza in Riviera non è casuale.

Suzuki, Auto del 76° Festival, quest’anno ha messo radici un po’ ovunque: sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, nelle clip social con Carlo Conti, nelle sigle dei programmi collaterali, fino al nuovo format “Sotto Sanremo”, dove la Swift Hybrid diventa complice di una narrazione più giovane e laterale del Festival.

Swift è l'Auto di Sanremo

Insomma, mentre la città si riempie di note, luci e meme in tempo reale, Suzuki porta il suo fiore di ciliegio a sbocciare proprio sotto l’Ariston. Swift Sakura una citycar che non alza la voce, ma calca il palcoscenico con personalità da vendere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2026